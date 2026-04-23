Palazzo Leggenda, gli ultimi appuntamenti di aprile

Cultura Empoli
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Ultimi appuntamenti del mese di aprile per leggere, ascoltare, imparare e divertirsi insieme alla biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36) e a Palazzo Leggenda (via Paladini) a Empoli.

Il venerdì alla ‘Fucini’ è all’insegna del fatto a mano per eccellenza con il gruppo ‘Sferruzza Sferruzza’: consigli su uncinetto, maglia e tutto l’universo del “ferri e filo”. Per informazioni: 0571 757840, oppure inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it

L’iniziativa è a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli.

Entriamo a Palazzo Leggenda. Giovedì 30 aprile 2026, alle 15 per “Civico 0”, appuntamento con il gruppo di lettura della Memoria: musica con Mario Costanzi. Lettura, memoria e condivisione con gli ospiti del Circolo La Casa della Memoria. Un’attività per tutte e tutti da 6 a 99 anni (e oltre!). I familiari presenti potranno parlare con Francesca Spataro, psicologa psicoterapeuta. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con A.I.M.A Empolese Valdelsa- Valdarno Inferiore

Alle 17, invece, tutto pronto per ‘Dal Libro al Fare’ con un grande ritorno! Leggere sotto i baffi: letture e storie al suono di musica. Torna il lettore coi baffi con la sua chitarra, l’armonica a bocca e altre cianfrusaglie e ci leggerà per l’occasione avvincenti storie tratte dagli albi illustrati di Palazzo Leggenda… E chi vorrà potrà anche provare a suonare e fare la colonna sonora al racconto. Prenotazione consigliata. (Da 8 a 12 anni)

Non dimenticate che la settimana comincia, come sempre, con le immancabili storie ad alta voce per i piccoli da 2 a 5 anni del mercoledì pomeriggio.

Per informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda, via Paladini snc, Empoli (FI), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

DA SEGNARE IN AGENDA - Sabato 2 maggio 2026 le biblioteche saranno chiuse.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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