Plures Alia, 25 aprile: chiusi Ecocentri e sportelli al pubblico

Plures Alia informa che in occasione del 25 aprile, come di consueto, il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti verrà regolarmente svolto nei comuni gestiti, se previsto, mentre il servizio di spazzamento sarà rimodulato in base alle caratteristiche dei territori, ma sarà comunque garantito nei centri storici a maggiore vocazione turistica e in presenza di eventi, manifestazioni e mercati.

Gli sportelli al pubblico, il call center e gli Ecocentri di Plures Alia saranno tutti chiusi sabato 25 aprile, mentre nei territori serviti saranno regolarmente presenti gli Ecofurgoni, ove previsto da calendario settimanale.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul portale www.aliaserviziambientali.it e attraverso l’app Aliapp, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Oltre a fornire i calendari aggiornati della raccolta, l’app offre una serie di altre utili funzionalità, come la possibilità di segnalare rifiuti abbandonati, prenotare un ritiro ingombranti a domicilio, individuare il punto di raccolta più vicino, consultare la propria tariffa e molto altro.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato (non sabato 25 aprile) dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa