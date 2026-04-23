Pontedera, 80 anni di Vespa: inaugurata l'installazione urbana 'V80'

Entrano nel clou le iniziative legate al compleanno degli 80 anni di Vespa, con l'inaugurazione, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, di V80. "Si tratta di una installazione di arte urbana che trasforma il centro di Pontedera in un palcoscenico di luce e memoria", ha spiegato l'ideatore Carlo Alberto Arzelà.

Le installazioni sono dislocate lungo l'asse principale di Corso Matteotti e ogni sagoma della Vespa, scolpita nel plexigas, risveglia ricordi ed esperienze, rendendo omaggio alla Piaggio, all'ingegno italiano e al design. Le particolarità sono quelle della trasparenza e della rifrazione alla luce del giorno e della suggestiva accensione notturna che richiama sogni ed emozioni.

All'inaugurazione è intervenuto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, che ha sottolineato come "Questi saranno giorni importanti di eventi, con un calendario che ci accompagnerà fino a novembre, per celebrare i tanti uomini e le donne che hanno fatto grande la Vespa e per rappresentare l’entusiasmo con cui vanno affrontate le sfide”.

Presenti, tra gli altri, anche il presidente della Fondazione per la Cultura Pontedera Federico Nocchi e l'assessore alla cultura Francesco Mori. Le iniziative per gli 80 anni di Vespa proseguono oggi al Museo Piaggio con l'apertura della mostra "Buon Compleanno Vespa", street art per un mito, con l'inaugurazione che sarà seguita da un brindisi aperto a tutta la città.

Il giorno successivo, venerdì 24 aprile, in contemporanea ai primi arrivi dei Vespisti da tutta Italia per il raduno promosso dal Vespa club Pontedera, l'attenzione si sposta al Villaggio Piaggio. Dalle ore 18 l'inaugurazione del riqualificato ingresso al Villaggio e la scopertura dei pannelli in piazza Donna Paola Piaggio. Il titolo dell'esposizione è "La Piaggio a Pontedera" e vuole essere una immersione nella storia della fabbrica, ripercorrendone l'attività dagli albori fino ai giorni nostri, richiamando la mostra di immagini e documenti allestita per il centenario. A seguire, sempre nella zona del Villaggio Piaggio, il Secret Concert con Samuele Borsò e Veronica Cairo.

Il weekend sarà dominato dal raduno "80...voglia di Vespa". Sono previsti due giri, in partenza entrambi dal Centrum Sete Sois di viale Rinaldo Piaggio. Nel pomeriggio di sabato i Vespisti si dirigeranno fino a Peccioli per poi fare ritorno a Pontedera. La mattina della domenica il tour, sempre con partenza dal Centrum, toccherà Lari, Cascina e Vicopisano. La sera di sabato, 25 aprile, dalle ore 18 alle 24, spazio alla musica nel centro cittadino. In programma ci sono due momenti di spettacolo su altrettanti palchi, in piazza Cavour e in piazza Curtatone. Il Ves. Party 80Y proporrà livebands, videodiscoteca, dj set, cabaret, performance, in quella che sarà una vera e propria festa per celebrare gli ottanta anni di un mito.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

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