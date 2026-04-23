Premio artistico letterario Ponte Vecchio, via alle iscrizioni

Si riaccendono i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale contemporaneo con l’apertura ufficiale del bando dell’undicesima edizione del Premio artistico letterario "Ponte Vecchio". La kermesse, ideata e curata da Marzia Carocci, torna a Firenze per celebrare il talento in ogni sua forma, consolidando una fama costruita negli anni grazie alla qualità delle opere e alla caratura degli ospiti coinvolti.

Il concorso si articola in diverse categorie. Gli autori possono infatti concorrere per la sezione dedicata alla Poesia in lingua italiana a tema libero o per quella di impegno civile, focalizzata su tematiche di forte impatto sociale come la violenza di genere, la guerra e le ingiustizie. Ampio spazio è concesso anche alla prosa, con la sezione dedicata al Racconto breve, e all’informazione attraverso la categoria dell’Articolo giornalistico. Infine, il premio si apre alle arti figurative, accogliendo opere di fotografia, pittura, disegno, grafica, architettura, scultura e arti plastiche.

Il valore della manifestazione è testimoniato da un albo d’oro d’eccezione che, nel corso del tempo, ha visto sfilare sul palco nomi di primo piano della cultura italiana. Tra le personalità che hanno ricevuto il Premio alla Carriera figurano i giornalisti Gianluigi Nuzzi, Massimo Lugli e Virgilio Violo, gli attori Alessandro Benvenuti, Andrea Muzzi e Gianni Ferreri, nonché voci storiche della musica come Riccardo Azzurri. Non sono mancati i grandi nomi della letteratura e dell’arte visiva, tra cui Susanna Tamaro, Simone Venturini e Giampaolo Beltrame.

Per questa undicesima edizione, i Premi alla carriera andranno, per la letteratura, a Marco Vichi, autore di punta del panorama editoriale italiano e celebre per le sue avvincenti atmosfere noir. Per la musica, il premio sarà invece conferito a Giovanna Nocetti, in arte semplicemente Giovanna, figura poliedrica e iconica dello spettacolo che ha segnato la storia della canzone italiana.

La cerimonia di premiazione, che si preannuncia come una vera festa delle arti e della creatività, si terrà nella cornice del Teatro di Cestello, in Piazza del Cestello a Firenze, il prossimo 3 ottobre 2026. Per informazioni dettagliate e per consultare il bando, è possibile scrivere all'indirizzo email premiopontevecchio@gmail.com.

Fonte: Ufficio stampa

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