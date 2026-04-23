Aperte le iscrizioni per il 'Treno dei lettori' della Toscana

Aperte stamani alle 9 le iscrizioni per salire a bordo del Treno dei Lettori della Toscana e partecipare al Salone del Libro di Torino 2026.

Al link https://www.coopfirenze.it/eventi-e-progetti/eventi/-il-treno-dei-lettori--un-occasione-esclusiva-per-raggiungere-il0 e fino alle 12 del 4 maggio, sarà possibile prenotarsi per raggiungere, gratuitamente, la più importante fiera dell’editoria italiana che si svolge dal 14 al 18 maggio 2026 a Lingotto Fiera.

"La partecipazione della Toscana al Salone Internazionale del Libro di Torino - ricorda la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - rappresenta ogni anno un momento importante di promozione culturale, ma anche un’occasione per fare scelte precise. Come Consiglio regionale abbiamo deciso di mettere al centro i giovani, orientando in questa direzione molte delle iniziative, a partire dal Treno dei Lettori, che quest’anno è rivolto soprattutto agli under 26. Si tratta di un investimento concreto per avvicinare le nuove generazioni alla lettura e alla partecipazione culturale. Il Treno dei Lettori non è soltanto un viaggio, ma un’esperienza di condivisione e crescita, che permette a centinaia di ragazze e ragazzi di vivere da protagonisti un grande evento come il Salone”.

“Promuovere la lettura tra i giovani - conclude Saccardi - significa rafforzare il senso critico, la consapevolezza e il senso di comunità. È questa la direzione che abbiamo scelto: una presenza che non sia solo vetrina, ma un’opportunità reale per le nuove generazioni”.

Il treno dei lettori toscani

Un treno charter partirà sabato 16 maggio dalla stazione di Firenze SMN, per arrivare alla stazione di Torino Lingotto. Il viaggio è finanziato da Giunta e Consiglio regionale all’interno delle iniziative legate al Salone, dove la Regione, come ogni anno, sarà presente con il proprio stand.

Itinerario: Firenze SMN - Torino Lingotto e ritorno

Viaggio di Andata e Ritorno: 16 maggio 2026

Partenza da Firenze SMN alle ore 7.30, con arrivo a Torino Lingotto alle ore 10.25

Partenza da Torino Lingotto alle ore 18.10 con arrivo a Firenze SMN alle ore 20.53

I posti disponibili sono circa 450.

Sul treno sarà presente un’attività di animazione a cura della società cooperativa EDA che gestisce il concorso Libernauta. Sponsor dell’iniziativa, Unicoop Firenze, a cui sono stati riservati i 50 posti destinati ai giovani dell'associazione Demadé

Fonte: Toscana Consiglio Regionale