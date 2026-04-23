Seravalle De Gusto al via: appuntamenti anche nell'Empolese

È stata presentata nel Media Center Sassoli la quarta edizione di “Seravalle De Gusto. Sapori del Montalbano”, evento volto a far conoscere le attività culturali, turistiche ed economiche e a valorizzare le eccellenze paesaggistiche, storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, la consigliera regionale Brenda Barnini; Alessio Gargini, vicesindaco Serravalle Pistoiese; Bruschi Maurizio assessore comune Serravalle Pistoiese; Talini Alessandro, collaboratore manifestazione De Gusto; Luigi Micheli, presidente Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano.

Il 25 aprile 2026 avrà luogo una manifestazione ricca di eventi che coinvolgerà tutto il paese di Serravalle e le tantissime eccellenze del Montalbano. La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano “Le colline di Leonardo”, si è assunta l’onere di capofila per l’organizzazione. L’associazione ha avuto il riconoscimento ministeriale di “Distretto del cibo”. Si tratta di un orgoglio per tutto il territorio del Montalbano e per tutti gli associati che vedono i loro prodotti di eccellenza avere un bellissimo riconoscimento. Da circa due anni è stata avviata anche una collaborazione per progetti e studi sul territorio con L’Università degli Studi di Pisa e con altre Università Italiane ed Europee. Nel nostro territorio sono stati organizzati dei convegni a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Università italiane e Estere per presentare i loro studi sul Montalbano.

“’Serravalle De Gusto. Sapori del Montalbano’ è un’iniziativa che racconta in modo autentico la ricchezza di un territorio straordinario della Toscana – ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. – Un evento che unisce enogastronomia, cultura, paesaggio e tradizioni, promuovendo le eccellenze locali e rafforzando il legame tra comunità, istituzioni e mondo produttivo. E’ un esempio concreto di come tutto questo possa diventare motore di sviluppo sostenibile e di attrattività per l’intera regione.”

La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano – Colline di Leonardo, si estende in otto comuni del Montalbano: Serravalle Pistoiese, Vinci, Cerreto Guidi, Quarrata, Capraia e Limite, Larciano, Lamporecchio e Monsummano Terme. Sono tantissime le cantine presenti con le loro etichette di vini e di birre artigianali. Saranno presenti espositori di prodotti enogastronomici tipici del territorio e nazionali. Sarà ospite, inoltre, la Federazione Strade del Vino e dei Sapori di Toscana di cui La Strada dell’olio e del vino del Montalbano fanno parte.

La giornata sarà scandita da altri eventi collaterali che animeranno il bellissimo centro storico; quali visite guidate al Borgo, passeggiate con i pony, prove di tiro con l’arco, open day di Tennis, giochi Medioevali a cura del Gruppo Cecco Santi di Vinci e momenti di intrattenimento Musicale con Street Band. Inoltre, è possibile partecipare alla passeggiata “da San Jacopo a San Lodovico” con partenza dal duomo di Pistoia fino al centro storico di Serravalle. Tra le attività da segnalare saranno presenti gli Sbandieratori della Compagnia dell’Orso di Pistoia. Nel bellissimo Ex Oratorio della Vergine Assunta ci sarà una Mostra Fotografica dedicata a Serravalle e Dintorni a cura di Sandro Nerucci.

“Un bellissimo appuntamento per degustare i prodotti tipici del Montalbano – ha detto la consigliera regionale Brenda Barnini – una delle nostre perle per i prodotti agricoli e per gli itinerari ancora da scoprire. Un modo per valorizzare la Toscana diffusa e uno dei territori più suggestivi della nostra regione.”

“Un’edizione rinnovata che propone nuovi appuntamenti – ha detto l’assessore al turismo Maurizio Bruschi – e vedrà come ospite privilegiato un comune della Calabria. Proponiamo le nostre eccellenze culinarie e varie iniziative, da mostre a giochi.”

“Un evento che ha sempre maggiore successo – ha detto Luigi Micheli presidente strade dell’olio e del vino – e che sta valorizzando le nostre aziende di qualità.”

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa