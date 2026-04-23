Stop alla carta d'identità cartacea: l'Anagrafe di Montespertoli amplia gli orari per la CIE

Dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d'identità cartacea non sarà più valida. Lo stabiliscono le nuove norme europee sulla sicurezza dei documenti d'identità, che chiedono a tutti gli Stati membri di adottare standard più elevati e uniformi. In Italia il Ministero dell'Interno ha confermato la data con una circolare ufficiale, chiarendo che da quel giorno il documento cartaceo non potrà più essere né utilizzato né rilasciato, neppure in caso di urgenza. Per i cittadini significa una cosa semplice: chi ha ancora la carta d'identità di vecchio tipo deve sostituirla con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Il consiglio è di non aspettare l'ultimo momento, perché la procedura richiede qualche giorno e, avvicinandosi la scadenza, è possibile che gli appuntamenti vadano rapidamente esauriti.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini e gestire al meglio l'aumento delle richieste in vista della scadenza del 3 agosto 2026, l'Ufficio Anagrafe amplia gli orari di accesso libero: oltre al lunedì, già a libero accesso, da ora anche il venerdì sarà aperto senza necessità di appuntamento, specificatamente per chi deve ancora sostituire la carta d'identità cartacea con quella elettronica.

Negli altri giorni della settimana le carte d'identità continueranno a essere rilasciate su appuntamento, da prenotare contattando l'Ufficio Anagrafe oppure tramite prenotazione online.

Per ottenere la nuova CIE è sufficiente una fototessera recente, la tessera sanitaria e la vecchia carta d'identità; in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia. Per i minori è richiesta la presenza dei genitori o, se uno dei due non è presente, un modulo di assenso firmato.

Il passaggio alla CIE segna un ulteriore passo avanti verso documenti più sicuri e difficili da falsificare, in linea con quanto richiesto dall'Unione Europea. Il Comune invita tutti gli interessati a verificare subito la validità del proprio documento e ad attivarsi per tempo, approfittando anche delle nuove aperture del venerdì per evitare lunghe attese nei mesi più vicini alla scadenza.

Fonte: Comune di Montespertoli

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