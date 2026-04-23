Stop alla carta d'identità cartacea: l'Anagrafe di Montespertoli amplia gli orari per la CIE

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Potenziato il servizio per chi deve ancora sostituire la carta d'identità cartacea, non più valida dal 3 agosto, con quella elettronica

Dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d'identità cartacea non sarà più valida. Lo stabiliscono le nuove norme europee sulla sicurezza dei documenti d'identità, che chiedono a tutti gli Stati membri di adottare standard più elevati e uniformi. In Italia il Ministero dell'Interno ha confermato la data con una circolare ufficiale, chiarendo che da quel giorno il documento cartaceo non potrà più essere né utilizzato né rilasciato, neppure in caso di urgenza. Per i cittadini significa una cosa semplice: chi ha ancora la carta d'identità di vecchio tipo deve sostituirla con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Il consiglio è di non aspettare l'ultimo momento, perché la procedura richiede qualche giorno e, avvicinandosi la scadenza, è possibile che gli appuntamenti vadano rapidamente esauriti.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini e gestire al meglio l'aumento delle richieste in vista della scadenza del 3 agosto 2026, l'Ufficio Anagrafe amplia gli orari di accesso libero: oltre al lunedì, già a libero accesso, da ora anche il venerdì sarà aperto senza necessità di appuntamento, specificatamente per chi deve ancora sostituire la carta d'identità cartacea con quella elettronica.

Negli altri giorni della settimana le carte d'identità continueranno a essere rilasciate su appuntamento, da prenotare contattando l'Ufficio Anagrafe oppure tramite prenotazione online.

Per ottenere la nuova CIE è sufficiente una fototessera recente, la tessera sanitaria e la vecchia carta d'identità; in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia. Per i minori è richiesta la presenza dei genitori o, se uno dei due non è presente, un modulo di assenso firmato.

Il passaggio alla CIE segna un ulteriore passo avanti verso documenti più sicuri e difficili da falsificare, in linea con quanto richiesto dall'Unione Europea. Il Comune invita tutti gli interessati a verificare subito la validità del proprio documento e ad attivarsi per tempo, approfittando anche delle nuove aperture del venerdì per evitare lunghe attese nei mesi più vicini alla scadenza.

Fonte: Comune di Montespertoli

Notizie correlate

Empoli
Attualità
23 Aprile 2026

Cinque "ponti intelligenti" nell'Empolese Valdelsa: sensori monitorano le infrastrutture

Sensori che monitorano ponti e viadotti per supportare la gestione delle infrastrutture, individuare eventuali criticità e avviare interventi tempestivi. Ad adottare il sistema è la Città Metropolitana di Firenze che, [...]

Montespertoli
Attualità
23 Aprile 2026

25 Aprile, torna la terza edizione di 'Montespertoli Antifascista'

La Rete Antifascista di Montespertoli, insieme al Coordinamento Montespertoli con la Palestina e molte realtà solidali del territorio, per il terzo anno sceglie di celebrare il Giorno della Liberazione. "Le [...]

Montespertoli
Attualità
22 Aprile 2026

Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro: open day e safety check gratuiti alla Livith S.p.A.

Livith S.p.A., realtà imprenditoriale fiorentina con sedi in Italia e all’estero e leader nel settore dei sistemi anticaduta per lavori in quota e in ambienti confinati, organizza il prossimo 28 aprile un [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina