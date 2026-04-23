Trofeo Carloni, convocati due giovani dell'Abc

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Ci saranno anche due gialloblu dell'Abc alla 17° edizione del Trofeo “Fosco Carloni”, la manifestazione promossa dal Comitato Regionale Fip e riservata ai migliori nati 2013 della Toscana: si tratta di Flavio Allegra e Iuri Costa, due dei punti di forza del gruppo Under 13 di coach Giovanni Corbinelli.

Dodici, in totale, le squadre pronte a scendere in campo, di cui otto maschili e quattro femminili. Per quanto riguarda i due convocati gialloblu, Flavio Allegra è stato inserito nella squadra “Bears”, mentre Iuri Costa nella squadra “Raptors”. Il programma del torneo maschile prevede due gironi composti da quattro squadre ciascuno, con le gare di qualificazione in programma durante l’intera giornata di sabato; domenica, invece, spazio alle semifinali (mattino) e alle finali (pomeriggio), con la finalissima per il 1/2 posto in programma alle ore 17:30.

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