"Il talento scende in piazza" con 'Il Borgo dei Talenti' a Vitolini

Domenica prossima, 26 aprile, dalle ore 14:30, si terrà a Vitolini un grande evento organizzato dal Circolo Arci, in collaborazione con l’Aps VitolininCircolo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vinci: Il Borgo dei Talenti.

Durante il pomeriggio di domenica prossima la Piazza del Popolo sarà animata dalla presenza di artiste e artisti locali che esporranno dipinti, manufatti realizzati con la tecnica del restauro, sculture su legno, prodotti in ceramica, maglieria, uncinetto, bigiotteria e accessori, opere fotografiche e disegni per tatuaggi. Ci saranno anche dei collezionisti con le loro collane di fumetti, cartoline postali e creazioni originali, oltre a un esperto di numismatica, un altro che mostrerà com’è nata l’energia elettrica e – addirittura – chi mostrerà il proprio estro scrivendo al contrario con entrambe le mani.

In contemporanea all’esposizione, un’altra schiera di talentuose e talentuosi si esibirà sul palco: dal coro della Chiesa del paese a musicisti, cantanti e cantautori, alternando anche letture di poesie e un’intervista a un giovane direttore d’orchestra e non solo.

È anche previsto un laboratorio creativo per bambini, e si potrà approfittare dello stand gastronomico per un gustoso spuntino, ricaricandosi di energia e voglia di stare insieme.

La festa si collega al tema dell’Ingegno, che il Comune ha dato come ispirazione per gli eventi di quest’anno, e da mesi le volontarie e i volontari del Circolo sono alla ricerca di persone che abbiano qualunque tipo di “talento”, inteso come abilità, attitudine, passione… Prerogativa fondamentale, quella di essere nate o nati a Vitolini, risiederci o averci abitato in passato; e questo non per campanilismo, ma per creare maggiore coesione. Hanno risposto all’appello in più di quaranta, ed è un grande risultato che si inserisce nel più vasto contesto di rivitalizzazione della piccola comunità. Durante la serata, è attesa la visita del Sindaco Daniele Vanni, per un saluto alla popolazione.

"Non resta dunque che partecipare, per curiosare e scoprire quanto talento ci può essere dietro la semplicità e umiltà di tante persone… della porta accanto! - dichiarano gli organizzatori - Un pomeriggio semplice ma appassionante per tutte e tutti, preceduto da un grande lavoro di tessitura, che si rivolge al paese e a chi avrà voglia di stupirsi divertendosi".

Fonte: Ufficio stampa