Vueling assume personale di bordo a Firenze: requisiti e come candidarsi

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Al via le selezioni per nuovi membri dell’equipaggio della compagnia aerea di Barcellona nel capoluogo toscano

Vueling, parte del gruppo IAG, lancia una campagna di selezione per il personale di bordo a Firenze, per assumere nuovi membri dell’equipaggio nel capoluogo toscano.

I candidati interessati dovranno completare e superare una prima fase di selezione online, che include un test di lingua inglese e una valutazione attitudinale, registrandosi al seguente link e sostenendo le prove entro domenica 26 aprile: Vueling Cabin Crew Assessment Day Firenze. Una volta superato questo step, i candidati idonei riceveranno maggiori dettagli per partecipare a un recruiting day in presenza, che si terrà mercoledì 29 aprile a Firenze.

I membri dell'equipaggio rappresentano il volto della compagnia: accolgono i passeggeri, garantiscono sicurezza e benessere a bordo e contribuiscono a rendere piacevole ogni viaggio. Proprio per questo, Vueling è alla ricerca di persone motivate e desiderose di crescere professionalmente nel settore dell’aviazione, in un contesto internazionale e dinamico. L’iniziativa è rivolta a candidati anche senza esperienza pregressa.

Requisiti per la candidatura

- Età minima: 18 anni
- Titolo di studio minimo: diploma di scuola superiore o equivalente
- Attestato europeo di assistente di volo in corso di validità
- Certificato medico EASA di Classe 2 per assistenti di volo in corso di validità
- Atteggiamento proattivo nei confronti dei clienti per garantire la massima qualità del servizio a bordo
- Ottima padronanza dell'inglese (livello B2)
- Ottima padronanza dello spagnolo parlato
- Permesso di lavoro in Italia
- Assenza di precedenti penali
- Disponibilità geografica a lavorare con base a Firenze
- Flessibilità e adattabilità agli orari
- In caso di precedente esperienza nel settore dell'aviazione come membro dell'equipaggio di cabina, essere in grado di fornire prova delle ore di volo (Documento ufficiale della precedente compagnia)
-I candidati non devono aver partecipato a un processo di selezione Vueling nei sei mesi precedenti

Per maggiori informazioni e l’invio della candidatura: Vueling Cabin Crew Assessment Day Firenze

Fonte: Vueling - Ufficio Stampa


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