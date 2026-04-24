25 aprile, chiusura temporanea dei contenitori stradali a Firenze per le manifestazioni

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione delle due diverse manifestazioni organizzate per domani, sabato 25 aprile, una da Studenti di Sinistra e una dal collettivo Firenze Antifascista, si procederà alla chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo i percorsi dei due cortei.

Le zone coinvolte dalla manifestazione organizzata da Studenti di Sinistra sono quelle di piazza Poggi, via di San Niccolò, piazza de Mozzi, Lungarno Torrigiani, via de Bardi, via Guicciardini, piazza Pitti, piazza San Felice, via Maggio e piazza Santo Spirito. In questa area il provvedimento scatterà domani alle 13.30 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Le zone coinvolte dalla manifestazione organizzata dal collettivo Firenze Antifascista sono quelle di piazza Santo Spirito, via Sant’Agostino, via dei Serragli, via della Chiesa, piazza Tasso, viale Pratolini, viale Ariosto, Borgo San Frediano, via del Presto di San Martino. In questa area il provvedimento scatterà domani alle 15 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Plures