Pranzo antifascista e merenda partigiana il 25 aprile a Serravalle

La sezione ANPI di Empoli annuncia che festeggerà domani il 25 Aprile con i consueti Pranzi Antifascisti e la Merenda Partigiana al Parco di Serravalle.

La giornata sarà ricca di appuntamenti.

Alle 9:00, dopo la messa in suffragio dei caduti nella Guerra di Liberazione nella Collegiata di Sant'Andrea, corteo per le vie cittadine e successiva deposizione delle corone in Piazza XXIV Luglio, Piazza del Convento a Santa Maria e nella frazione di Fontanella.

Alle ore 13, presso i Circoli Arci di Santa Maria, Monterappoli e Ponzano, si terranno i Pranzi Antifascisti. I pranzi sono tutti sold out, ma dalle ore 12 e per tutto il pomeriggio l'Anpi sarà presente anche al Parco di Serravalle per i pic nic a pranzo (saranno serviti i cestini) e la tradizionale Merenda Partigiana. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica degli Arcambold e saranno presenti molte associazioni del territorio.

Tutta la sezione, auspicando la massima partecipazione, non vede l'ora di poter festeggiare l' 81° anniversario della Liberazione assieme a tutti e tutte gli antifascisti e le antifasciste.

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