A Prato la prevenzione femminile raddoppia: unico accesso per vaccinazione HPV e PAP-test

Al via il secondo appuntamento del progetto PRE…GIO (PREvenzione nelle GIOvani donne), l’iniziativa dedicata alla promozione della salute femminile che offre alle donne tra i 25 e i 30 anni non compiuti la possibilità di accedere gratuitamente, in un’unica occasione, a due importanti strumenti di prevenzione: la vaccinazione anti-HPV e l’esecuzione del PAP-test.

Dopo l’appuntamento ad Agliana, il mese di aprile offre la possibilità di partecipare al progetto anche nel territorio pratese: l’appuntamento è in programma giovedì 30 aprile 2026, dalle ore 14.00 alle 18.00, al Centro Salute Donna in via Cavour 87. Le donne interessate potranno accedere direttamente negli orari indicati senza necessità di prenotazione. L’iniziativa è rivolta alle giovani donne non vaccinate per HPV, anche se non hanno ancora ricevuto l’invito per lo screening cervicale.

PRE…GIO nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla prevenzione, offrendo servizi gratuiti in linea con le direttive della Regione Toscana e garantendo un percorso semplice e integrato. Durante la mattinata sarà presente un team multiprofessionale composto da ostetriche, assistenti sanitari, medici e personale amministrativo, pronto a fornire informazioni, orientamento e presa in carico in un unico punto di accesso.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra la SOSD Attività di Assistenza Sanitaria Empoli Pistoia-Prato, la SOC Ostetrica professionale, la SOC Screening, la SOC Assistenza infermieristica Prato, la Rete sanitaria territoriale dell’Asl Toscana centro e l’Università degli Studi di Firenze

Fonte: Ausl Toscana Centro