A Santa Croce cambia lo spazzamento meccanizzato in alcune vie del capoluogo

Da lunedì 27 aprile entreranno in vigore alcune variazioni allo spazzamento meccanizzato delle strade del capoluogo. La decisione è giunta al termine di un proficuo confronto tra l'amministrazione comunale e i vertici di Geofor, finalizzato a ottimizzare il servizio di igiene urbana.

“Le modifiche nascono dalla volontà di venire incontro alle legittime richieste dei cittadini, che avevano evidenziato disagi e criticità con i precedenti orari - afferma l’assessore all’ambiente e vicesindaco Sonia Boldrini - abbiamo chiesto a Geofor un segnale concreto per migliorare l’efficienza della pulizia stradale, riducendo al minimo l’impatto sulla sosta e sulla quotidianità dei residenti”.

Nel dettaglio, le variazioni riguardano i seguenti tratti stradali:

• via dell'Unità d’Italia (lato dx da via Pisacane a via Francesca Nord): giovedì orario 10:30-11:15;

• via Pisacane (lato sx da via Banti a via dell’Unità d’Italia): martedì orario 16:30-17:30;

• via di Ripa (lato sx da viale Di Vittorio a via Vasari): martedì orario 8:15-9:00.

• via Europa (lato sx provenendo da via dei Mille): martedì orario 16:30-17:30

• via Sant’Andrea (tratto compreso tra via Vasari e via Bruno e Gino Gozzini, entrambi i lati): sabato orario 16:00-17:00.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come questo intervento si inserisca in un piano più ampio di decoro urbano. “Rimaniamo a disposizione per qualsiasi problematica - prosegue Boldrini - e continueremo ad adoperarci per risolvere le criticità che potrebbero emergere in questa fase di transizione. L'obiettivo comune resta quello di avere una città più pulita e vivibile per tutti”.

L'amministrazione invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla nuova segnaletica verticale che verrà installata nelle zone interessate, per evitare di incorrere in sanzioni o nella rimozione forzata dei veicoli durante le operazioni di pulizia

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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