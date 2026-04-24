Al Circo Arci di Montespertoli un incontro sull'Acqua

Mercoledì 29 aprile alle ore 18 si terrà un incontro alla Casa del Popolo di Monterappoli dal titolo 'L'acqua che beviamo', con l'esperto e ricercatore dell'acqua Francesco Mantelli.

"Pensiamoci: l'acqua, elemento fondamentale per la vita, è un bene comune. L'acqua buona è un diritto. Prendersene cura è una responsabilità di tutti. E allora fermiamoci un attimo per conoscerla meglio: acque di acquedotto e acque minerali, acqua di rubinetto e bottiglie di plastica. La scelta giusta per la salute e per l’ambiente".

Alle ore 20 ci sarà anche un buffet per sostenere il Circolo Arci. Per prenotarsi contattare il 370 323 7710.

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