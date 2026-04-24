Al Circo Arci di Montespertoli un incontro sull'Acqua

Mercoledì 29 aprile alle ore 18 l'incontro con l'esperto e ricercatore dell'acqua Francesco Mantelli dal titolo 'L'acqua che beviamo'
Mercoledì 29 aprile alle ore 18 si terrà un incontro alla Casa del Popolo di Monterappoli dal titolo 'L'acqua che beviamo', con l'esperto e ricercatore dell'acqua Francesco Mantelli.
"Pensiamoci: l'acqua, elemento fondamentale per la vita, è un bene comune. L'acqua buona è un diritto. Prendersene cura è una responsabilità di tutti. E allora fermiamoci un attimo per conoscerla meglio: acque di acquedotto e acque minerali, acqua di rubinetto e bottiglie di plastica. La scelta giusta per la salute e per l’ambiente".
Alle ore 20 ci sarà anche un buffet per sostenere il Circolo Arci. Per prenotarsi contattare il 370 323 7710.
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