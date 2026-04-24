Al Circo Arci di Montespertoli un incontro sull'Acqua

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Mercoledì 29 aprile alle ore 18 l'incontro con l'esperto e ricercatore dell'acqua Francesco Mantelli dal titolo 'L'acqua che beviamo'

Mercoledì 29 aprile alle ore 18 si terrà un incontro alla Casa del Popolo di Monterappoli dal titolo 'L'acqua che beviamo', con l'esperto e ricercatore dell'acqua Francesco Mantelli.

"Pensiamoci: l'acqua, elemento fondamentale per la vita, è un bene comune. L'acqua buona è un diritto. Prendersene cura è una responsabilità di tutti. E allora fermiamoci un attimo per conoscerla meglio: acque di acquedotto e acque minerali, acqua di rubinetto e bottiglie di plastica. La scelta giusta per la salute e per l’ambiente".

Alle ore 20 ci sarà anche un buffet per sostenere il Circolo Arci. Per prenotarsi contattare il 370 323 7710.

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
23 Aprile 2026

Stop alla carta d'identità cartacea: l'Anagrafe di Montespertoli amplia gli orari per la CIE

Dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d'identità cartacea non sarà più valida. Lo stabiliscono le nuove norme europee sulla sicurezza dei documenti d'identità, che chiedono a tutti gli Stati [...]

Empoli
Attualità
23 Aprile 2026

Cinque "ponti intelligenti" nell'Empolese Valdelsa: sensori monitorano le infrastrutture

Sensori che monitorano ponti e viadotti per supportare la gestione delle infrastrutture, individuare eventuali criticità e avviare interventi tempestivi. Ad adottare il sistema è la Città Metropolitana di Firenze che, [...]

Montespertoli
Attualità
23 Aprile 2026

25 Aprile, torna la terza edizione di 'Montespertoli Antifascista'

La Rete Antifascista di Montespertoli, insieme al Coordinamento Montespertoli con la Palestina e molte realtà solidali del territorio, per il terzo anno sceglie di celebrare il Giorno della Liberazione. "Le [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina