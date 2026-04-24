Al Teatro C'Art tre incontri per una nuova “Educativa Scolastica”

Delineare nuove prospettive e strumenti operativi per l'Educativa Scolastica. Questo l’obiettivo del percorso formativo dal titolo ‘Dalla diagnosi al funzionamento’, organizzato dal Consorzio COeSO Empoli e dalle cooperative Geos e Indaco, con il supporto scientifico di Edizioni Centro Studi Erickson e della Fondazione Scuola e Ricerca Dario Ianes ETS e la collaborazione dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Montelupo Fiorentino.

Il percorso, che avrà una durata triennale, è inserito nelle nuove gare di assistenza all’autonomia e alla comunicazione dei tre Comuni e si propone di contribuire a qualificare sempre di più il servizio e le professionalità di chi vi lavora.

Gli incontri previsti per questo anno scolastico, dedicati ad educatori/trici, docenti e assistenti sociali, si svolgeranno al Teatro C’Art di Castelfiorentino (in Via G. Brodolini 9) dalle 16.45 alle 19.15.

“Oltre ad acquisire - dice Sara Spini di COeSO Empoli - competenze operative nella gestione delle criticità comportamentali, il percorso che abbiamo pensato punta a rafforzare un’alleanza tra diversi attori territoriali, fondata su un linguaggio comune e sulla corresponsabilità educativa”.

Ad aprire il percorso, il 28 aprile, sarà Dario Ianes, già Professore di Pedagogia dell'Inclusione, co-fondatore Edizioni Centro Studi Erickson e Presidente della Fondazione Scuola e Ricerca . L’incontro sarà dedicato alla co-progettazione educativa per superare la frammentazione degli interventi. Il focus sarà quindi la costruzione di un glossario condiviso su base ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) e la valorizzazione dell’educatore di plesso, promuovendo la corresponsabilità tra scuola, famiglia e servizi attraverso modelli territoriali innovativi.

Gli incontri del 6 e del 20 maggio con Sofia Cramerotti, Psicologa dell'Educazione e Pedagogista, Ricercatrice Senior Fondazione Scuola e Ricerca e Benedetta Zagni, Psicologa dello Sviluppo e dell'Educazione, Direttrice Fondazione Scuola e Ricerca, mireranno invece al consolidamento dell'alleanza educativa e all'applicazione pratica del PEI (Piano Educativo Individualizzato) su base ICF. Attraverso un’osservazione accurata dei contesti di vita, si lavorerà per co-progettare interventi didattici rispondenti ai reali bisogni dell'alunna e dell’alunno in difficoltà.

Il Percorso è accreditato sulla piattaforma SOFIA del MIM per insegnanti e sulla piattaforma dell’OAST per assistenti sociali. La formazione è gratuita e con posti limitati, previa iscrizione all’indirizzo email candidature@coesoempoli.it

Fonte: Ufficio stampa

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