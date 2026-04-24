Un'ambulanza per ricordare "una persona che ha fatto tanto per il territorio, con particolare attenzione al sociale". Queste le parole di Andrea Rufini, capo della RSU Sammontana, in occasione della presentazione dell'iniziativa di donazione di un mezzo di soccorso alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in memoria di Loriano Bagnoli, fondatore della Sammontana. L'iniziativa è promossa dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria Sammontana.

Alla conferenza di presentazione, oltre ad Andrea Rufini, erano presenti anche la presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli Eleonora Gallerini, il consigliere Marco Bacchi e una delegazione di dipendenti che ha aderito all'iniziativa.

Il progetto nasce dalla volontà dei lavoratori di restituire, almeno simbolicamente, l'attenzione che la famiglia Bagnoli e la proprietà Sammontana hanno sempre dimostrato verso i dipendenti e verso gli empolesi. Un impegno che negli anni si è concretizzato in numerose iniziative solidali: dalle donazioni, come ricorda RSU Sammontana, "per l'alluvione del 2011 a Vernazza, ai contributi per il terremoto in Abruzzo nel 2009 e per quello di Amatrice nel 2016, fino alla creazione di un fondo integrativo condiviso tra azienda e dipendenti". Ma non solo: oltre agli interventi in occasione di emergenze nazionali, come ricorda Gallerini, Sammontana ha sostenuto nel tempo anche il centro antiviolenza delle Pubbliche Assistenze empolesi.

Grazie alla raccolta fondi tra i dipendenti e al contributo dell'azienda, sono stati raccolti circa 48.500 euro che sono stati destinati all'acquisto del mezzo e al suo allestimento con le strumentazioni di soccorso, sul quale verrà apposta una targhetta che ricorderà il contributo congiunto di lavoratori e azienda.

"Loriano ci manca, era una persona straordinaria a cui eravamo legati con affetto e stima - ha detto Rufini -. Lui e i suoi fratelli hanno fatto tanto per l'azienda e per chi ci lavorava".

"Sammontana è un'azienda che non ha prodotto solo gelati, ma anche valori umani - ha aggiunto Marco Bacchi -. Non è scontato, oggi, trovare una realtà privata con questa sensibilità. Grazie ai 48mila euro raccolti tra lavoratori e azienda siamo riusciti a realizzare questo progetto”.

Un legame profondo con il territorio ribadito anche da Pasquale Bianco della RSU CGIL: "Sammontana ha dato lavoro a tanti empolesi. È stato naturale chiederci come ricordare Loriano Bagnoli: da qui nasce questa iniziativa, che testimonia l'attaccamento dei lavoratori all'azienda".

In ultima battuta, ha concluso la presidente Eleonora Gallerini sottolineando come "vedere lavoratori e azienda collaborare insieme per una donazione è qualcosa che ci gratifica. Ringraziamo tutti, dai lavoratori alla proprietà Sammontana".

La donazione è stata simbolicamente presentata oggi, mentre la consegna ufficiale delle chiavi dell'ambulanza è prevista per il 13 giugno, con un evento al Parco Mariambini di Empoli.

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