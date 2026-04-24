Gli amministratori regionali alle celebrazioni del 25 Aprile

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme alla vicepresidente Mia Diop, all’assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini e al sottosegretario Bernard Dika, saranno a Sant’Anna di Stazzema (Lu), dove l’orazione in ricordo delle vittime e per la celebrazione della Festa della Liberazione sarà tenuta dalla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

L’assessore all’ambiente David Barontini parteciperà alle celebrazioni a Cascina (Pi), dove sono previsti un corteo cittadino, che partirà dal Palazzo comunale alle 10.15, con deposizione dei fiori nei luoghi della Memoria, e alle 10.45 in piazza dei Caduti la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti e il saluto delle autorità.

L’assessora alla cultura, Cristina Manetti alle 10.00 sarà in Piazza dell’Unità d’Italia a Firenze per le celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione nazionale e poi parteciperà al corteo che raggiungerà Piazza della Signoria.

L’assessore all’agricoltura Leonardo Marras sarà a Grosseto dove alle 9.30 veerà deposta una corona d’alloro alla cittadella dello studente e una in piazza della Libertà. Alle 9.45 parteciperà al corteo che raggiungerà il Palazzo della Provincia dove si terrà la cerimonia ufficiale nel corso della quale l’assessore terrà un intervento.

L’assessora Nardini nel pomeriggio parteciperà alla Festa della Liberazione di Fornacette (Pi) in piazza della Resistenza. Alle 18 alla Fortezza Nuova di Livorno, sarà alle Giornate della Libertà e del Lavoro organizzate dalla Cgil dove è in programma la presentazione del libro Nata democratica con Luca Baldissara, coautore del libro e docente Unibo, Vannino Chiti, presidente Istituto storico Resistenza Toscana Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana. Coordina Caterina Di Pasquale, docente dell’Università di Pisa.

Fonte: Regione Toscana

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