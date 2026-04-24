Automobilismo, Vinci ricorda Giulio Masetti con una coppa speciale

Il conte Giulio Masetti Dajnelli da Bagnano è una figura chiave della storia di Vinci. Il castello dei conti Guidi, che adesso è sede del Museo Leonardiano, fu infatti donato al Comune da Masetti agli inizi del XX Secolo, che nel 1919, per onorare il quarto centenario della morte di Leonardo, espresse il desiderio di volerlo cedere all’amministrazione cittadina, la quale, nel 1929 acquisì l’immobile.

Masetti, nobile e grande appassionato di automobili, perse la vita a soli 31 anni nel 1926 in Sicilia, in un incidente automobilistico subito mentre correva la Targa Florio.

A cento anni dalla sua scomparsa, il Comune di Vinci onorerà la sua memoria con la Coppa Masetti, una serie di iniziative organizzate da Scuderia Tuscany Classics e Club per l’Unesco di Vinci.

“La Coppa Masetti è un’occasione importante per rendere omaggio a una figura profondamente legata alla storia di Vinci – dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

A cento anni dalla sua scomparsa, ricordiamo Giulio Masetti non solo come pioniere dell’automobilismo, ma anche per il suo contributo alla nostra comunità. Questa iniziativa valorizza la memoria, il territorio e la nostra identità, coinvolgendo cittadini e visitatori in un momento di condivisione e riscoperta”.

Questo il programma

venerdì 24 aprile

ore 15.00, cimitero delle Porte Sante a San Miniato al Monte, Firenze

deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del conte Masetti, alla presenza di Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

domenica 26 aprile

Piazza della Libertà, Vinci

ore 9.30 e ore 12.30

rievocazione storica della salita Vinci-San Baronto, presentazione e partenza delle automobili

Piazza della Libertà, Vinci

Concorso di Eleganza

esposizione dalle ore 11.00 – sfilata dalle ore 15.30

ore 17.00 premiazione

Mostra Fotografica e Annullo Filatelico

La Coppa Masetti sarà accompagnata da una mostra fotografica sui cimeli del conte Masetti, ospitata domenica 26 dalle 10 alle 19 a Villa Vignozzi (con ingresso da Piazza G. Masi), mentre sempre a Villa Vignozzi ci sarà lo speciale annullo filatelico dalle 10.00 alle 16.00.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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