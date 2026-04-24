Dal Brasile a Lucca: donati una medaglia e un attestato al valore militare

Una medaglia e un un attestato al valore militare, relativo alla prima guerra mondiale e appartenuti a Lorenzo Quilici di Lucca, sono stati donati al Comune dal nipote di lui, Ricardo Quilici, che attualmente vive in Brasile.

La donazione, che andrà a valorizzare il patrimonio dell'Archivio storico comunale di piazzale san Donato, è stata accolta dall’amministrazione comunale. Ieri pomeriggio (23 aprile) è stato proprio l’assessore al patrimonio Moreno Bruni a incontrare il donatore per esprimergli tutta la gratitudine della comunità lucchese per questa preziosa erogazione, che andrà ad arricchire la memoria storica dell’intera comunità lucchese.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa