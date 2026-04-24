Bus fermano fuori da Monterappoli, Autolinee rassicura sul ritorno alla normalità del servizio

Saltate le fermate interne al paese per guasto ai mezzi di piccole dimensioni. At al lavoro per risolvere la questione, il Comune sollecita
L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi in questi giorni si è rapportata con Autolinee Toscane, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana, in merito ai disagi riferiti dai residenti di Monterappoli.
Negli ultimi giorni infatti i bus avrebbero effettuato fermate solo fuori dalla frazione, saltando le fermate interne. Autolinee ha riferito che il disagio è riconducibile al guasto di alcuni mezzi di piccola dimensione, gli unici capaci di attraversare le strade strette del paese, e che al momento non ci sono possibilità di utilizzare mezzi sostitutivi.
Con la manutenzione del parco bus esistente o l'arrivo di nuovi mezzi, l'azienda Autolinee Toscane ha rassicurato sul risolvimento della questione da qui a breve tempo. L'amministrazione ha sollecitato verso una veloce risoluzione del disagio.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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