Bus fermano fuori da Monterappoli, Autolinee rassicura sul ritorno alla normalità del servizio

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi in questi giorni si è rapportata con Autolinee Toscane, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana, in merito ai disagi riferiti dai residenti di Monterappoli.

Negli ultimi giorni infatti i bus avrebbero effettuato fermate solo fuori dalla frazione, saltando le fermate interne. Autolinee ha riferito che il disagio è riconducibile al guasto di alcuni mezzi di piccola dimensione, gli unici capaci di attraversare le strade strette del paese, e che al momento non ci sono possibilità di utilizzare mezzi sostitutivi.

Con la manutenzione del parco bus esistente o l'arrivo di nuovi mezzi, l'azienda Autolinee Toscane ha rassicurato sul risolvimento della questione da qui a breve tempo. L'amministrazione ha sollecitato verso una veloce risoluzione del disagio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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