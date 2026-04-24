Cade nel larghetto mentre pesca, salvato 38enne

I vigili del fuoco di Viareggio sono intervenuti nel laghetto di Montramito (Massarosa) nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 23 aprile) per soccorrere un uomo di 38 anni. Questi, mentre era intento a pescare, era caduto nel laghetto, non riuscendo però più ad uscire autonomamente.

Rimasto aggrappato ad una piattaforma, per fortuna è riuscito a chiamare il 112. In pochi minuti i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e tratto in salvo l'uomo, ormai allo stremo delle forze. Affidato alle cure dei sanitari è stato valutato in buone condizioni di salute.