Colpi di pistola nella notte contro un portone nei pressi del parco delle Cascine

Cronaca Firenze
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La vetrata del portone è stata raggiunta da cinque o sei proiettili. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine

Colpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti al 112 Nue, con l’intervento immediato di una volante.

Il bersaglio è stato individuato solo nella mattinata: la vetrata del portone è stata raggiunta da cinque o sei proiettili. Sono in corso accertamenti per stabilire se i colpi siano stati esplosi dalla stessa arma.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. Secondo quanto emerso, nello stabile non risiedono persone note alle forze dell’ordine né soggetti sottoposti a particolari misure di vigilanza

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