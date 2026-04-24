Colpi di pistola nella notte contro un portone nei pressi del parco delle Cascine

Colpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti al 112 Nue, con l’intervento immediato di una volante.

Il bersaglio è stato individuato solo nella mattinata: la vetrata del portone è stata raggiunta da cinque o sei proiettili. Sono in corso accertamenti per stabilire se i colpi siano stati esplosi dalla stessa arma.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. Secondo quanto emerso, nello stabile non risiedono persone note alle forze dell’ordine né soggetti sottoposti a particolari misure di vigilanza

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