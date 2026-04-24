Conti in ordine e bilancio solido per San Gimignano

San Gimignano si conferma un comune con conti in ordine, una struttura finanziaria solida e una forte attenzione per investimenti sul territorio e servizi rivolti alla comunità. È quanto emerge dal rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025 approvato nel corso del consiglio comunale che si è riunito ieri, giovedì 23 aprile, con il voto favorevole del gruppo consiliare di maggioranza “Centrosinistra Civico” e quello contrario dell’opposizione. Nei giorni scorsi l’atto è stato condiviso con le parti sociali Cgil Cisl, Uil della provincia di Siena e le rispettive rappresentanze di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp, che hanno valorizzato la concertazione con l’amministrazione comunale e il lavoro quotidiano dell’ente a favore del territorio e della comunità.

Il rendiconto di gestione 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione di circa 5,3 milioni di euro di quota libera, utilizzabile per interventi e per rispondere alle esigenze del territorio con particolare attenzione a spesa sociale, scuola, cultura, patrimonio ed esigenze di quartieri e frazioni. Uno degli elementi più significativi riguarda la situazione finanziaria dell’ente, con un indebitamento azzerato dal 2023 che consolida una gestione virtuosa e sostenibile nel tempo. Il rendiconto certifica anche che il 2025 è stato l’anno che ha registrato il livello di spesa per investimenti degli ultimi 7 anni da parte del Comune per oltre 4,5 milioni di euro. Inoltre, continua a stabilizzarsi e a scendere leggermente, per il terzo anno consecutivo, il fondo dei crediti di dubbia esigibilità. Un elemento che testimonia gli effetti positivi della costante azione di recupero del credito da parte dell’amministrazione comunale.

Nel corso del 2025 l’amministrazione comunale ha mantenuto una linea improntata alla stabilità, senza aumentare la pressione fiscale e le principali tariffe. Rimane invariato anche il supporto ai servizi a domanda individuale, con fasce Isee per garantire equità di accesso a mensa e trasporto scolastico, asilo nido e servizi pre e post scuola. Confermata anche l’attenzione alle famiglie e alle fasce più deboli con contributi a favore degli utenti del TPL e le cosiddette ‘misure sociali trasversali’ che comprendono Tari, diritto allo studio e contributi a integrazione dei canoni di locazione.

Forte anche l’attenzione alla qualità della spesa e all’efficienza amministrativa, come dimostra la tempestività nei pagamenti con tempi medi che vedono il Comune pagare i fornitori con un anticipo di quasi 26 giorni rispetto alle scadenze delle fatture. Il rendiconto evidenzia anche un impegno costante per lo sviluppo del territorio, dal capoluogo alle frazioni, con risorse destinate a mantenimento e potenziamento dei servizi, realizzazione di opere pubbliche, manutenzione del patrimonio, interventi su scuola, cultura, mobilità e servizi alla persona.

“Il rendiconto di gestione riferito al 2025 conferma la solidità del nostro Comune e la bontà del lavoro portato avanti in questi anni - affermano il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, e l’assessore al bilancio, Gianni Bartalini - Il quadro che emerge è quello di un ente che ha saputo coniugare rigore nella gestione finanziaria e capacità di investimento, mantenendo al centro la qualità dei servizi e la coesione sociale della comunità. Aver azzerato il debito dal 2023 e aver mantenuto i conti in ordine ci consente oggi di guardare al futuro con maggiore serenità, continuando a investire su servizi, qualità della vita e tutela della nostra comunità. In un contesto economico complesso come quello degli ultimi anni - aggiungono Marrucci e Bartalini - abbiamo scelto di non aumentare la pressione fiscale e di sostenere cittadini e imprese, mantenendo alta l’attenzione su coesione sociale e sviluppo di tutto il territorio. Ringraziamo il gruppo consiliare ‘Centrosinistra Civico’, gli uffici comunali per il lavoro svolto e le organizzazioni sindacali per aver riconosciuto l’impegno del Comune nel mantenimento di conti in ordine e attenti alla comunità”.

Fonte: Ufficio stampa

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