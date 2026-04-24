Controlli anti-droga in Valdarno: fermato con 1 kg di marijuana, arrestato un latitante

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Arezzo contro i traffici illeciti, con due arresti eseguiti tra Cavriglia e San Giovanni Valdarno nell’ambito di distinte operazioni.

Nel primo caso, a Cavriglia, i finanzieri hanno fermato un sessantenne italiano, già noto per precedenti specifici, trovato in possesso di 1.065 grammi di marijuana nascosti nell’auto. La perquisizione è stata estesa all’abitazione, dove sono stati rinvenuti altri 5 grammi di sostanza, materiale per il confezionamento e 11 piantine coltivate in un impianto indoor artigianale, allestito in un capanno. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio; il GIP del Tribunale di Arezzo ha convalidato l’arresto disponendo i domiciliari.

Nel secondo intervento, a San Giovanni Valdarno, il controllo di un’auto con due cittadini albanesi ha portato alla scoperta di un latitante quarantenne, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo. L’uomo, condannato nel 2015 dal Tribunale di Firenze per reati legati agli stupefacenti, doveva ancora scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione.

Per sottrarsi alla cattura, aveva cambiato cognome in Albania assumendo quello della moglie, riuscendo per anni a eludere i controlli e a spostarsi tra Italia e Albania. Identificato tramite accertamenti foto-dattiloscopici, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Arezzo.