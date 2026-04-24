Convocato nuovo Consiglio comunale a Empoli

Nuova seduta per il Consiglio comunale di Empoli: giovedì 30 aprile 2026, l’assise si riunirà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 alle 18.30 con eventuale prosecuzione alle 21 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “Empoli Città del Natale” 2025/2026 – Rendicontazione analitica delle spese, rimborsi/liquidazioni del contributo comunale e quantificazione dei vantaggi economici.

3.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulla viabilità nella frazione del Pozzale e Casenuove.

4.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su gestione telefonate di segnalazione al Comune.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su segnalazione criticità area di scarico camper – via Primo Maggio (Terrafino) Empoli.

6.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su richiesta chiarimenti in merito alla gestione del patrimonio arboreo e alle criticità emerse, in riferimento al sinistro n. id0/2025/000051274 del 28/08/25 e richiesta accesso agli atti n prot.9862 del 10/02.

7.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su progetto “HUGO – Luci accese sulla città”.

8.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su situazione di degrado, abbandono rifiuti e criticità per la sicurezza pedonale in via di Avane (sotto il ponte di viale Europa).

9.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su criticità relative a edilizia scolastica, sosta veicolare e sicurezza stradale.

10.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su allagamento verificatosi in viale Petrarca, nel tratto compreso tra la rotonda di via Carrucci e l’incrocio con via Masini – stato di manutenzione delle caditoie.

11.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su fenomeni di microcriminalità e richiesta di misure urgenti per la sicurezza urbana nella zona di piazza San Rocco, piazza Pinturicchio e vie limitrofe.

12.Rendiconto di gestione anno 2025 – Approvazione.

13.Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028.

14.Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Terzo aggiornamento.

15.Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici – Approvazione.

16.Servizio Sport. Istituzione della Consulta comunale dello Sport – Approvazione del regolamento istitutivo.

17.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e SerD per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti.

18.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per maggiore sicurezza nei luoghi di volontariato e di pubblica assistenza.

19.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su richiesta alla Città Metropolitana di Firenze di un maggior impegno, sostegno e investimento nelle scuole superiori del comune di Empoli.

20.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su legge elettorale della Regione Toscana: sollecitare una revisione in chiave democratica.

21.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su solidarietà ai Vigili del Fuoco colpiti da contestazioni disciplinari per aver manifestato in solidarietà con il popolo palestinese.

22.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su installazione nuova fontanella o fontanello in piazza della Vittoria.

23.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra su solidarietà alla popolazione iraniana e alla necessità di garantire protezione e un rifugio sicuro ai manifestanti.

24.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra su adesione all’appello per la liberazione dei prigionieri politici palestinesi e di Marwan Barghouti, come passo necessario per la ripresa dei negoziati di pace, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani.

25.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra su Empoli ostile alla presenza sul territorio dell’Immigration and Customs Enforcement - Enforcement and Removal Operations (Ice-Ero).

26.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra per il dissenso alla proposta di Legge di Bilancio 2026.

27.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli su disegno di Legge Consenso.

28.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “Patto per il Centro” e regia strutturale per il rilancio del “giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati.

29.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per commemorare i 9 militari uccisi ad Empoli nei “Fatti del 1 Marzo 1921”.

30.Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle: richiesta urgente al governo di rifinanziamento del fondo nazionale per la non autosufficienza e approvazione immediata del piano nazionale per la non autosufficienza 2025–2027.

31.Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli: sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti d’America.

32.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su valorizzazione del patrimonio storico-culturale e realizzazione di percorsi di fruizione urbana.

33.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per l'installazione di sedute permanenti nel centro storico di Empoli.

34.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su incentivi comunali per la diffusione di impianti fotovoltaici e tecnologie per l’efficienza energetica a favore delle famiglie con redditi medio-bassi.

35.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese.

36.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario.

37.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa