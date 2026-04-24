Droga nel parco dei bambini a Grassina, nei guai due 19enni

I Carabinieri di Grassina hanno posto termine ad un'attività di spaccio in un'area verde frequentata da famiglie e bambini nei pressi del circolo Acli. Durante l'operazione, condotta la sera del 14 aprile, i militari hanno sorpreso un 19enne italiano mentre cedeva stupefacenti a un coetaneo romeno. Le perquisizioni, estese anche ai domicili, hanno permesso di rinvenire complessivamente 32 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. Il giovane italiano è stato arrestato e, dopo la convalida, sottoposto all'obbligo di firma, mentre il coetaneo è stato denunciato a piede libero.

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