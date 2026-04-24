Amministrative a Sesto Fiorentino: il PD presenta la lista candidata

Si è svolta ieri giovedì 23 aprile al Circolo Rinascita la presentazione ufficiale della lista del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Sesto Fiorentino. Una serata molto partecipata e caratterizzata da tanto entusiasmo, coinvolgimento e voglia di mettersi in gioco per la città.

"La lista presentata è composta da candidate e candidati con esperienze, competenze e percorsi diversi, espressione concreta della comunità sestese: dal mondo del lavoro alla scuola, dallo sport al sociale, fino al volontariato e all’università. Una squadra pensata per rappresentare in modo ampio e equilibrato la città", così la Segretaria del PD sestese Sara Bosi ha presentato la lista. “Una squadra di donne e uomini che possono dare un contributo importante per rendere Sesto una città sempre migliore in cui vivere. Da chi ha già maturato esperienze politiche e amministrative a chi è parte attiva e cuore pulsante di realtà fondamentali per la nostra città. Una squadra che è e sarà piena espressione dello slogan che abbiamo scelto per questa campagna elettorale: Sesto insieme”.

Capolista sarà Giulia Barducci, già indicata nei giorni scorsi dall’Assemblea del PD sestese, ed è così intervenuta nel corso della serata: “Viviamo un tempo complesso, segnato da cambiamenti profondi e da una crescente richiesta di serietà e capacità di ascolto. Per affrontarlo serve una comunità unita, capace di costruire insieme. Vogliamo una città che non si rassegna a essere periferia, ma che rivendica il proprio ruolo nell’area metropolitana, investendo sul lavoro di qualità e sul legame tra impresa e ricerca. Una città che sappia tenere insieme sviluppo e sostenibilità, mettendo al centro la qualità della vita, la cura dei legami e la dignità dei luoghi. Perché è nei territori, nella loro memoria e nella loro identità, che si costruisce davvero il futuro di una comunità”.

Durante la serata è intervenuto anche il candidato sindaco Damiano Sforzi, sottolineando l’importanza di una coalizione coesa e credibile per il futuro della città ed evidenziando il ruolo centrale del Partito Democratico nel campo largo. Ruolo da protagonista che il PD ha e dovrà avere tanto a Sesto, quanto a livello nazionale.

Il Partito Democratico si prepara così all’appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio 2026 con una squadra rappresentativa, radicata e pronta a mettersi al servizio della comunità. Una squadra che unisca, una squadra che metta davvero Sesto insieme.

Ecco l’elenco delle candidate e dei candidati:

BARDUCCI Giulia

AGNOLETTI Silvia

BALDACCINI Silvia

BINDI Antonio

BOSI Sara

BRUNI Tommaso

CASTELLUCCI Mario

COSI Stefano

DONATINI Lisa

FRATINI Paolo

GALEOTTI Francesca

IASIELLO Pasquale Alessandro

INNOCENTI Stefano

LANDI Piero

MENCHERINI Fabio

MENICHETTI Barbara

MORANDINI Sabrina

NATALE Samanda

PESCINI Leonardo

RONGA Davide

SANTONI Mirella

SODI Marco Antonio

TARLI Brunella

WATTE ARACHCHIGE Samali Nisanka

Fonte: PD Sesto Fiorentino

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