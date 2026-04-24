L'Enriques ospita la Gara Nazionale di Grafica 2026: a Castelfiorentino studenti da tutta Italia

L’istituto superiore "Federigo Enriques" di Castelfiorentino ospiterà a breve, dal 28 al 30 aprile, la Gara Nazionale di Grafica 2026. La scuola avrà l’onore di organizzare l’evento in qualità di vincitrice dell’edizione 2025, grazie al successo ottenuto dalla studentessa Giorgia Ulivieri, inserita anche nell’Albo delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una circostanza questa, che si ripete a distanza di pochi anni, quando il primo premio per l’anno scolastico 2017- 2018 fu vinto dalla studentessa Gaia Ramerini e la Gara Nazionale si tenne nel maggio 2019.

Come stabilito dal Ministero, la partecipazione alla competizione è riservata al miglior alunno del quarto anno dell’indirizzo Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria degli istituti professionali di tutta Italia e qui a Castelfiorentino studenti provenienti da scuole di ogni regione si confronteranno nell’elaborazione di un caso progettuale e nello sviluppo di un progetto ispirato alla realtà produttiva locale.

La prova, articolata in due giornate, sarà valutata da un’apposita commissione composta dal Dirigente Tecnico dott. Lorenzo Pierazzi, designato dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto, prof.ssa Barbara Degl’Innocenti, dalla docente di materie tecniche prof.ssa Luisella Giacomini e dai rappresentanti esterni del mondo produttivo Carlotta Antichi, titolare dell’agenzia di comunicazione "TOTTA" di Montespertoli ed ex allieva di questo istituto e Francesca Pinochi, giornalista ed attuale assessora alla cultura, partecipazione e comunicazione del Comune di Montaione.

In gara ben 17 istituti provenienti da diverse regioni; fuori concorso l’ISIS F.Enriques parteciperà con la studentessa Luchini Sofia della classe 4 A.

L’accoglienza dei partecipanti si svolgerà martedì 28 aprile alle ore 16:30 presso il Centro Culturale CAMBIO di Castelfiorentino e la prova avrà inizio mercoledì 29 per terminare nella mattinata del 30.

E mentre i ragazzi e le ragazze saranno impegnati in gara, i docenti accompagnatori saranno coinvolti in visite culturali sul territorio organizzate dai docenti e dagli studenti di accoglienza turistica dell’indirizzo alberghiero. Il 29 sera, tutti i partecipanti e le istituzioni locali e regionali (sono attesi il Presidente della Regione Eugenio Giani ed il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dott. Luciano Tagliaferri), con gli sponsor tecnici e gli importanti sostenitori, in primis da sempre la Banca Cambiano 1884, saranno ospiti alla cena conviviale che si terrà nella sala del ristorante didattico dell’indirizzo alberghiero.

La Gara Nazionale di Grafica rappresenterà un’importante occasione di sinergia tra i diversi indirizzi dell’istituto. L’indirizzo Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria ha curato infatti l’intera comunicazione pubblicitaria dell’evento, occupandosi dell’ideazione e della realizzazione dei materiali grafici e promozionali. Parallelamente, l’indirizzo Alberghiero è stato coinvolto nell’organizzazione della cena di gala istituzionale e di tutti i momenti conviviali previsti durante la manifestazione, contribuendo all’accoglienza degli ospiti e alla riuscita complessiva dell’evento, che prevede momenti di approfondimento culturale, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.

Particolare apprezzamento è espresso dal Direttore generale dell’USR dott. Luciano Tagliaferri, che ha dichiarato: "Un grande ringraziamento alla Dirigente per l’impegno, e sottolinea il merito del prestigioso risultato che va indubbiamente esteso anche a tutto il team di docenti del Settore che, giorno dopo giorno, con dedizione ed impegno, opera senza ostentazione nell’intento di far emergere abilità e creatività di ciascuna studentessa e studente, operando sì sul gruppo con un mix di competenze professionali e passione creativa che più di ogni altra modalità riesce a far emergere le differenti e sempre nuove forme di espressività individuali".

Ed ugualmente, il Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, ha sottolineato che "L’Enriques continua ad essere punto di riferimento importante per la formazione dell’Empolese Valdelsa e questo evento lo conferma ancora una volta. Aziende e istituzioni sanno che gli studenti e le studentesse che escono da questi percorsi di studi sono pronti per offrire un contributo importante alla comunità locale e non solo. Territorio e istruzione devono andare a braccetto ogni giorno e questo è l’esempio che queste iniziative danno".

E sicuramente non poteva mancare il plauso dell’amministrazione comunale di Castelfiorentino, con le belle parole del Sindaco Francesca Giannì, già studentessa di questo Istituto: "Saluto con gioia questo importante appuntamento, che conferma il livello di eccellenza dell’Istituto F.Enriques, validato dai brillanti risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall’indirizzo di Grafica e in modo particolare da quello ottenuto lo scorso anno dalla studentessa Giorgia Ulivieri. Un sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti con l’auspicio che anche questa competizione possa portare un valore aggiunto al loro futuro professionale".

A tutti i partecipanti, studenti e docenti, va il saluto della Dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti, che a nome di tutta la comunità scolastica ringrazia "quanti hanno contribuito, anche con sostegno economico o tecnico all’organizzazione dell’evento ed all’ospitalità dentro e fuori la scuola", aggiungendo "che il valore dell’evento è rilevante nella misura in cui premia la professionalità di tutte le componenti scolastiche ed il lavoro di squadra e non ultima la qualità didattica dell’indirizzo, di comprovata eccellenza nazionale".

Fonte: Istituto Statale di Istruzione Superiore "F. Enriques" Castelfiorentino