Fondazione Caript, oltre 190mila euro per eventi e spettacoli

Manifestazioni di grande richiamo popolare come la Notte Rossa di Avis Pistoia, Incanto Liberty a Montecatini Terme e il Palio Città di Pescia si affiancano a iniziative capaci di coinvolgere comunità e territori della provincia di Pistoia nei 26 progetti sostenuti dal bando Cantiere Cultura 2026 di Fondazione Caript.

Nella prima finestra aperta dal bando, riservata a eventi in programma tra maggio e settembre 2026, a questi progetti è destinato un contributo complessivo di 193.532 euro.

Il bando resta aperto con una seconda finestra di candidatura, rivolta ai progetti che si realizzeranno tra ottobre 2026 e aprile 2027.

«Con questo primo step di Cantiere Cultura – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – abbiamo sostenuto sia manifestazioni che rappresentano un punto di riferimento stabile per le comunità locali sia nuovi progetti che arricchiscono il panorama culturale della provincia. Il nostro obiettivo è favorire una partecipazione ampia e intergenerazionale, valorizzando eventi capaci di unire qualità culturale, identità dei luoghi e coinvolgimento attivo delle persone. Al tempo stesso, continuiamo a promuovere percorsi di crescita e sperimentazione, coinvolgendo nel bando anche nuove iniziative.»

Tra gli interventi cofinanziati figurano alcune delle manifestazioni più identitarie e partecipate del territorio. A Pistoia torna la Notte Rossa di Avis, giunta alla quattordicesima edizione, che il 9 luglio animerà il centro storico con tante iniziative per sensibilizzare alla donazione di sangue. In Valdinievole è sostenuto Incanto Liberty, storico festival dedicato alla valorizzazione dell’identità liberty di Montecatini Terme, con una stagione di eventi diffusi che culmina nella tradizionale sfilata equestre internazionale di settembre. Fondazione Caript conferma, inoltre, il sostegno al Palio Città di Pescia, che coinvolge l’intera comunità cittadina con il corteo storico e la disfida degli arcieri, in programma il 6 settembre.

Accanto a queste manifestazioni consolidate, Cantiere Cultura 2026 dà spazio anche a iniziative che si stanno affermando, contribuendo ad ampliare e rinnovare l’offerta culturale del territorio. È il caso di Bello Veramente Festival, in programma a giugno alla Rocca Nuova di Serravalle Pistoiese, con cinema, musica, incontri e workshop e di Arum Festival che dal 30 luglio al 2 agosto nella Valle dell’Orsigna proporrà incontri, tavole rotonde, interviste e testimonianze su temi sociali e ambientali, concerti, spettacoli teatrali, laboratori per adulti e bambini, escursioni guidate e iniziative dedicate al benessere.

Restando in montagna, il bando sostiene la quinta edizione della Rassegna di fisarmonicisti e del Premio Internazionale Giorgio Ceccarelli, che porterà nel comune di Abetone Cutigliano concerti, audizioni e attività formative rivolte a giovani musicisti italiani e internazionali. Sempre in montagna si svolgeranno iniziative che intrecciano cultura, natura e memoria – come Storia, Natura, Arte e Stelle della Montagna Pistoiese, con un programma di escursioni tematiche lungo la Linea Gotica.

La Valdinievole sarà teatro di festival musicali e comunitari - come Music Is Good a Montecatini (per la prima volta sostenuto attraverso il bando) e Bellavista Social Fest & Sgranar per Colli, che a inizio giugno sulle colline di Buggiano abbinerà cultura, musica, sport, valorizzazione del paesaggio e partecipazione sociale.

A Pistoia, tra i progetti sostenuti c’è il Festival di Public History che riunisce iniziative consolidate come il Pistoia Docufilm Festival, giunto alla sesta edizione, e il Farestoria Festival, alla seconda edizione, entrambi promossi dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea, con la proposta di un articolato programma a giugno e luglio 2026 di proiezioni all’aperto, incontri e laboratori sul tema della narrazione della storia contemporanea.

Con la linea del bando dedicata ai progetti di sviluppo triennale, caratterizzati cioè da un programma strutturato e articolato con evidenza chiara della crescita della manifestazione, in termini di ritorni, di budget e di indipendenza finanziaria, sono due le iniziative sostenute: Pistoia Città Magica e Montecatini Opera Festival.

Realizzato da G713 – Pistoia Valley e Pistoia Magic, Pistoia Città Magica è un progetto dedicato all’illusionismo e alle arti magiche, con un programma che comprende tour tematici, festival di strada, laboratori, mostre immersive e spettacoli diffusi in teatri, musei e altri spazi del centro storico cittadino.

Promosso dall’associazione culturale Il Parnaso, il Montecatini Opera Festival è il festival lirico di Montecatini Terme, giunto alla ventottesima edizione. La manifestazione si svolge da aprile a ottobre, prevalentemente alle Terme Tettuccio, e propone concerti e produzioni operistiche con artisti di fama internazionale, affiancati da giovani talenti emergenti, includendo progetti di cooperazione culturale internazionale e iniziative di avvicinamento del pubblico all’opera lirica.

Gli esiti della prima finestra del bando Cantiere Cultura 2026 sono consultabili sul sito fondazionecaript.it, nella sezione “Bandi e modulistica”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate