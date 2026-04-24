Fuga e inseguimento in centro a Siena: denunciato 35enne per spaccio

Fermato e denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino tunisino di 35 anni, protagonista di un rocambolesco inseguimento con la polizia.

L’episodio è avvenuto lunedì sera, intorno alle 22, durante un servizio di controllo del territorio ad alto impatto disposto dalla Prefettura e coordinato dalla Questura. Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in transito in viale Cavour, hanno notato l’uomo scendere da un’auto con altre tre persone a bordo e assumere un atteggiamento sospetto.

Alla vista della pattuglia, il 35enne si è dato alla fuga dirigendosi verso via Martini di Montemaggio. Ne è nato un inseguimento durato diversi minuti, concluso con una breve colluttazione che ha permesso ai poliziotti di bloccarlo e procedere all’identificazione.

Durante la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi di 12 involucri, successivamente recuperati e risultati contenere cocaina, eroina e hashish. Addosso gli sono stati trovati anche circa 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Condotto in Questura per gli accertamenti, sono emersi a suo carico precedenti specifici, già oggetto di condanne. Al termine delle verifiche, è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio