Iniziati i lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Primaria 'G. Carducci'

Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico presso la scuola primaria “Carducci”, un progetto importante per migliorare le prestazioni energetiche, la sostenibilità e il comfort dell’edificio scolastico.

L’opera è realizzata grazie a un cofinanziamento regionale, del conto termico GSE oltre alle risorse già stanziate dal Comune, per un importo complessivo pari a 1.255.000 euro.

Il progetto prevede la sostituzione dell' impianto di riscaldamento, la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione degli infissi esterni dell’edificio scolastico, ad esclusione della facciata principale, il cui intervento era già stato realizzato dall’Amministrazione.

Il cantiere ha preso avvio dalla parte retrostante, nell’area esterna del giardino, al fine di non interferire con le attività scolastiche. I lavori sono organizzati in modo da garantire il regolare svolgimento delle lezioni e l’accesso in sicurezza degli alunni, che continueranno a utilizzare l’ingresso principale della scuola fino al termine dell’anno scolastico.

Durante il periodo estivo, con la sospensione delle attività didattiche, la ditta incaricata potrà operare anche negli spazi interni. In questa fase si procederà alla sostituzione degli infissi nelle aule, al completamento del cappotto e al rifacimento dell’impianto di riscaldamento, che sarà convertito in un sistema a pompa di calore.

Secondo il cronoprogramma, i lavori si concluderanno entro la fine dell’anno

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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