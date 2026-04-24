Libri protagonisti a San Miniato: ecco 'Radici di Carta'

Prende il via “Radici di Carta”, la nuova rassegna letteraria dedicata ad autori e autrici del territorio, alla sua prima edizione, promossa dal Comune di San Miniato e dalla Biblioteca “Mario Luzi”, ospitata nei locali dell'ex frantoio. L’iniziativa è inserita all’interno della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, con l’obiettivo di valorizzare la produzione letteraria locale e creare occasioni di incontro tra scrittori e comunità.

Il programma si articola in quattro appuntamenti, tutti alle 18.00. Si comincia venerdì 8 maggio con la presentazione del libro “Angelo” di Luca Nardini, che dialogherà con Michele Cecchini e Cecilia Maffei. Venerdì 15 maggio sarà la volta di “L’uomo del destino” di Massimiliano Soldani, in dialogo con Giovanna Bianucci. La rassegna proseguirà giovedì 21 maggio con “Concavo o convesso” di Daniela Mancini, che converserà con Annalisa Becherini in un incontro realizzato in collaborazione con il Circolo di lettura della Biblioteca “Mario Luzi”. Infine, giovedì 28 maggio si terrà la presentazione del libro “Piccola umanità” di Gianmarco Lotti, in dialogo con Andrea Graziano. Al termine di ogni incontro è previsto un saluto conviviale a cura del Centro Produzione Pasti Comunale.

«Con Radici di Carta inauguriamo una rassegna che mette al centro le voci del nostro territorio – dichiara l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini –. Questa prima edizione nasce con l’intento di dare spazio e visibilità ad autori e autrici locali, creando occasioni di dialogo e confronto con i lettori. Inserire la rassegna nel contesto de 'Il Maggio dei Libri' rafforza il valore di un progetto che unisce promozione della lettura e identità culturale della comunità. La Biblioteca “Mario Luzi” si conferma così un luogo vivo, aperto e capace di generare nuove opportunità di partecipazione culturale».

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa