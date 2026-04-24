L’Use Rosa Scotti inizia la serie della semifinale contro la Ecodent Alpo

Testa libera da pressioni e un sogno nel cuore: la finale. Sabato sera alle 18 a Villafranca di Verona l’Use Rosa Scotti inizia la serie della semifinale contro le venete della Ecodent Alpo, la squadra di Antonia Peresson che nessuno può e potrà mai considerare un’avversaria. Un traguardo conquistato dopo una regular-season importante ed una bella serie contro Umbertide. Il premio ad un’annata iniziata male, poi svoltata ed andata sempre in crescendo, fino ad arrivare ora ad un passo da un qualcosa che nessuno osa pronunciare. Nemmeno coach Alessio Cioni.

“E’ bello esserci – attacca il tecnico castellano – non era certo scontato ed all’inizio del campionato, vedendo anche la forza delle avversarie, nessuno ci aveva nemmeno pensato. Meno che meno quando eravamo ultime dopo sei giornate. E’ il giusto premio alla dedizione ed al lavoro che le ragazze hanno fatto in palestra e che ha permesso loro di uscire da quella situazione complicata. La squadra merita di giocare questa serie contro Alpo della nostra ex Peresson, giocatrice della quale non è necessario parlare visto che tutti conosciamo il suo valore. Le venete sono una squadra completa che, dopo essere retrocessa dalla A1, ha mantenuto il gruppo aggiungendo, appunto, Antonia. Basta questo per capire quanto sia un’avversaria difficile. Ha dalla sua il fattore campo ed andare a vincere in trasferta non sarà facile, come dimostra anche il secondo posto nella stagione regolare”.

“Noi abbiamo fatto un campionato pazzesco – prosegue – ma non abbiamo mai vinto contro prima e seconda e quindi dovremo alzare ancora il nostro livello. Un livello che sta crescendo mese dopo mese e quindi affrontare un simile avversario è una bella sfida per capire se siamo vicino a loro o no. Sicuramente ci godiamo questa semifinale e vogliamo andare a divertirci noi ed a far divertire il nostro pubblico”.

Per chiudere tre note tecniche: la partita sarà trasmessa in diretta streaming su flima.tv, a dirigerla saranno Giambuzzi e Renga di Ortona e gara 2 è in programma mercoledì prossimo, 29 aprile, alle 20.30 al pala Sammontana. Buon divertimento, Use Rosa Scotti, goditela in silenzio ma con quel sogno nel cuore

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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