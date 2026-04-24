Marciapiedi, luce e sfalci: Empoli fa il punto della situazione

Il protrarsi della bella stagione sta portando avanti molti lavori di manutenzione programmati dall'ufficio tecnico del Comune di Empoli. L'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni, ha compiuto un sopralluogo in questi giorni e ha dichiarato: "Con meteo a favore ci mettiamo a lavorare con più interventi possibili. Ringrazio gli uffici e le ditte incaricate che riescono a proporre sempre risposte concrete per i cittadini".

Ecco il punto della situazione.

ASFALTATURE - A Serravalle, sono stati effettuati gli ultimi lavori di bitumatura su ampie porzioni di marciapiedi di via Ticino, e in piazza Guido Rossa con alcuni tratti più specifici che risultavano ammalorati. È in corso di ripresa la quasi totalità dei marciapiedi di via Pier della Vigna a Monterappoli, nella zona dove il 20 settembre dello scorso anno è stato inaugurato il fontanello di acqua pubblica.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Sono concluse le installazioni di nuovi punti luce in molte zone della città: le 'vie dei fiumi' di Serravalle, la zona circostante Porta Pisana, il parco di Pontorme, viale Boccaccio. Adesso sono stati installati nuovi punti luce al Parco di Pagnana, recentemente intitolato a Liliana Lensi, nella zona delle porte da calcetto, come richiesto da alcuni residenti. A Ponzano, in via del Giardino A dove è stata realizzata una nuova area giochi, e al parco di Ponzano vicino via Magellano, oltre che nelle zone interne del quartiere. È stata quasi completata anche l'illuminazione della passerella pedonale sull'Orme tra viale Petrarca e via delle Olimpiadi, utilizzata in grande misura durante le partite dell'Empoli FC e nei giorni del mercato cittadino.

SFALCI - Appena concluso il secondo giro di sfalcio dell'erba, è stato avviato il terzo. Le zone già battute, tra le varie, sono quelle di Pagnana, Pozzale, Casenuove, Fontanella e Sant'Andrea, in compimento la zona Est nel momento di picco di ricrescita dell'erba.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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