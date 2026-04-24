Marciapiedi, luce e sfalci: Empoli fa il punto della situazione

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Il protrarsi della bella stagione sta portando avanti molti lavori di manutenzione programmati dall'ufficio tecnico del Comune di Empoli. L'assessore alle Manutenzioni, Simone Falorni, ha compiuto un sopralluogo in questi giorni e ha dichiarato: "Con meteo a favore ci mettiamo a lavorare con più interventi possibili. Ringrazio gli uffici e le ditte incaricate che riescono a proporre sempre risposte concrete per i cittadini".

Ecco il punto della situazione.

ASFALTATURE - A Serravalle, sono stati effettuati gli ultimi lavori di bitumatura su ampie porzioni di marciapiedi di via Ticino, e in piazza Guido Rossa con alcuni tratti più specifici che risultavano ammalorati. È in corso di ripresa la quasi totalità dei marciapiedi di via Pier della Vigna a Monterappoli, nella zona dove il 20 settembre dello scorso anno è stato inaugurato il fontanello di acqua pubblica.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Sono concluse le installazioni di nuovi punti luce in molte zone della città: le 'vie dei fiumi' di Serravalle, la zona circostante Porta Pisana, il parco di Pontorme, viale Boccaccio. Adesso sono stati installati nuovi punti luce al Parco di Pagnana, recentemente intitolato a Liliana Lensi, nella zona delle porte da calcetto, come richiesto da alcuni residenti. A Ponzano, in via del Giardino A dove è stata realizzata una nuova area giochi, e al parco di Ponzano vicino via Magellano, oltre che nelle zone interne del quartiere. È stata quasi completata anche l'illuminazione della passerella pedonale sull'Orme tra viale Petrarca e via delle Olimpiadi, utilizzata in grande misura durante le partite dell'Empoli FC e nei giorni del mercato cittadino.

SFALCI - Appena concluso il secondo giro di sfalcio dell'erba, è stato avviato il terzo. Le zone già battute, tra le varie, sono quelle di Pagnana, Pozzale, Casenuove, Fontanella e Sant'Andrea, in compimento la zona Est nel momento di picco di ricrescita dell'erba.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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