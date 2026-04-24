Offeso su Facebook, Melio ottiene risarcimento e lo dona a Aned

Offeso sui social, Iacopo Melio ha ricevuto un risarcimento e lo ha devoluto a Aned. Il consigliere regionale originario di Lazzeretto (Cerreto Guidi) aveva ricevuto un commento offensivo in un suo post su Facebook. Assieme all'avvocato Lorenzo Tombelli aveva deciso di denunciare. Dopo aver ricevuto il risarcimento, a poche ore dalla festa della Liberazione, ha deciso di destinarlo a Aned. Non è il primo gesto simile di Melio, in passato aveva destinato somme analoghe a Anpi.

Così Melio: “Trasformare l’odio in bene è la risposta più forte - dichiara Melio -. In queste settimane ho ricevuto un risarcimento per uno dei tanti insulti che purtroppo compaiono sotto i miei post, quando l’odio più becero diventa l’unica modalità di confronto. Con l’avvocato Lorenzo Tombelli abbiamo scelto di denunciare, non solo come legittima difesa della dignità personale ma anche come strumento educativo. Due anni fa l’essere stato definito ‘fascista’ mi permise di sostenere l’ANPI con una donazione. Stavolta sono altrettanto felice di poter supportare ANED, proprio alla vigilia della Liberazione dal nazifascismo. È un modo per ribadire i valori dell’antifascismo, della memoria e della responsabilità”.

Melio sottolinea anche il valore civile dell’iniziativa: “Scelgo di raccontarlo soprattutto per le persone più giovani o fragili, che vengono insultate o derise e non sempre hanno gli strumenti per reagire. L’online non è un mondo a parte: serve educare al rispetto, al dialogo e, se necessario, anche alla giustizia, avendo fiducia nelle istituzioni”.

Il risarcimento è stato ottenuto al termine di un’azione legale promossa dal consigliere e seguita dall’avvocato Tombelli, presidente della sezione fiorentina dell’ANED. “Non si tratta solo di una tutela individuale ma di un segnale chiaro: anche nello spazio digitale valgono le regole della convivenza civile e del rispetto” dice il legale.