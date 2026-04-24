Mercato di Marina di Pisa, ANVA Confesercenti Pisa: "Deve restare sul lungomare"

Il mercato di Marina di Pisa deve restare sul lungomare. È questa la posizione netta di ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, espressa dal suo presidente provinciale Mirco Sbrolli.

«Abbiamo sempre sostenuto che il mercato di Marina di Pisa sia parte integrante del lungomare – dichiara Sbrolli –. Un eventuale spostamento in Piazza Viviani, anche se riqualificata in modo ottimale, rappresenterebbe un grave errore e rischierebbe di decretare la morte commerciale dell’intero mercato, sia nella sua forma settimanale sia per quanto riguarda i numerosi mercati straordinari che si svolgono durante l’anno». Negli ultimi giorni, l’associazione di categoria segnala un crescente allarme tra gli operatori: «Siamo stati contattati da tantissimi associati, ma anche da operatori non iscritti, dopo alcune notizie apparse sui giornali locali secondo cui Piazza Viviani sarebbe una sede idonea per ospitare il mercato di Marina in modo permanente. Non è così».

Secondo ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, è necessario tutelare il lavoro di decine di famiglie che operano in un settore già duramente colpito dalla crisi commerciale e dai cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori. «Il nostro auspicio – conclude Sbrolli – è che si continui a lavorare sul miglioramento del mercato, sulla qualità dell’offerta e sulla valorizzazione del patrimonio comunale, senza commettere l’errore di uno spostamento definitivo che ne comprometterebbe l’equilibrio e la sostenibilità, ribadiamo quindi la nostra disponibilità al confronto, ma confermando con fermezza la contrarietà a qualsiasi ipotesi di trasferimento permanente del mercato dal lungomare pisano

Fonte: Confesercenti Pisa