In partenza MIDA, la 90esima Mostra Internazionale dell'Artigianato a Firenze

È pronta alla partenza MIDA90, la 90esima edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato, in scena dal 25 aprile al 3 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. Organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria, la mostra come spiegano gli organizzatori si qualifica come la più longeva d’Italia e tra le più antiche d’Europa e ogni anno raccoglie il meglio dell’artigianato italiano e internazionale nel segno della tradizione, innovazione, sostenibilità, etica e inclusione: dall’abbigliamento e accessori all’oreficeria, gioielleria e bigiotteria, dal design ai complementi di arredo e oggettistica, dalla bellezza e benessere all’artigianato artistico e internazionale.

500 espositori da 30 paesi esteri

Saranno circa 500 gli espositori, una trentina i paesi esteri (fra i quali Afghanistan, Cina, Egitto, Francia, Giappone, India, Kenya, Lettonia, Lituania, Marocco, Oman, Pakistan, Perù, Spagna, Sudafrica, Tunisia, Ungheria, Uzbekistan, Vietnam), su una superficie espositiva complessiva di oltre 35mila metri quadrati. Accanto alla forte rappresentanza di paesi esteri, che mette in scena quest’anno anche nuove collettive da Egitto, Sudafrica e India, MIDA90 rafforza anche le proprie relazioni internazionali grazie al gemellaggio della Città di Firenze con alcune importanti città estere con le quali sono stati avviati progetti di collaborazione e scambio culturale nel segno della valorizzazione dei saperi artigianali, come Riga (capitale della Lettonia), la città cinese di Ningbo (punto di partenza della Via della seta marittima e rinomata per il suo alto artigianato artistico come le porcellane Yue Klin) e Cracovia, che porterà in fiera i tradizionali presepi (szopki) riconosciuti dal 2018 patrimonio immateriale dell’UNESCO, caratterizzati da strutture architettoniche che fondono, in atmosfere fiabesche, chiese e monumenti storici della città con torri, guglie e decorazioni brillanti, realizzate a mano con legno, cartone e stagnola colorata.

"La mostra in mostra"

Fra gli eventi collaterali, in evidenza, "La Mostra in mostra: 90 anni tra storia e futuro", allestita al padiglione Cavaniglia, curata dall’Archivio storico della Regione Toscana con il coordinamento di Artex, che ripercorre la storia della manifestazione attraverso un percorso cronologico che accompagna il visitatore dalle origini ad oggi. Ogni sezione illustra tre decenni della Mostra, restituendo l’evoluzione di un’iniziativa nata nel 1931 a Firenze e divenuta nel tempo un punto di riferimento internazionale per il settore artigiano. Le tappe espositive permettono di leggere in modo dinamico la storia della mostra, mettendo in evidenza i cambiamenti che hanno attraversato il Novecento e i primi decenni del Duemila. Fotografie d’epoca, filmati, manifesti e documenti originali, risalenti fin dagli anni Trenta, restituiscono l’atmosfera delle prime edizioni accompagnando il visitatore nell’evoluzione dell’artigianato, dalle produzioni locali alle aperture internazionali, fino alle più recenti forme di innovazione.

Percorsi espositivi e talk

Nel percorso espositivo del padiglione Cavaniglia si potranno ammirare anche capolavori in ceramica realizzati dalla Scuola di Ceramica di Montelupo, in uno spazio curato dalla Fondazione Ceramica Montelupo. Sempre al Padiglione Cavaniglia sarà presente il progetto Toscana Artigiana, a cura di Toscana Promozione

Turistica: uno spazio in cui scoprire gli itinerari dell’artigianato artistico e tradizionale sul territorio regionale per un nuovo modo di vedere e visitare la regione. A completare l’offerta del padiglione, ci saranno i Talk dell’Artigianato, incontri di approfondimento su tematiche, progetti, iniziative del mondo dell’artigianato.

Come nelle edizioni precedenti Cna Firenze Metropolitana schiera in fiera oltre 100 imprese con lavorazioni dal vivo che esporranno al padiglione Ghiaie nella collettiva Artefacendo, mentre al piano terra del padiglione Spadolini saranno presenti artigiani del settore moda, artigianato artistico e complemento d’arredo e al piano attico quelli del gusto. Porta sempre la firma di Cna Firenze Metropolitana, Fragmenta, Materia e identità l’esposizione di arte orafa contemporanea allestita nel Monumentale, al corridoio Arco.

Pezzi unici è il titolo della collettiva di Confartigianato Firenze che alla Palazzina Lorenese racconta l’eccellenza dell’artigianato contemporaneo. Dalla vetroarte alle borse, dai caminetti forgiati ad arte alle creazioni in stoffa fino all’arredo e ai mobili artigianali. Ogni settore diventa linguaggio, ogni oggetto diventa racconto. La collettiva riunisce artigiani-artisti accomunati dalla capacità di trasformare la materia in emozione.

Tante e preziose le proposte di LAO – Le Arti Orafe - la più importante scuola in Italia dedicata alla formazione di nuove generazioni di orafi portavoce della cultura del gioiello contemporaneo - che sarà protagonista alla Sala della Volta con un’area interamente dedicata alla creazione orafa contemporanea con l’esposizione di opere realizzate dagli studenti. In calendario dimostrazioni dal vivo con la partecipazione di docenti e artigiani.

Spazio anche ai giovani talenti con la presentazione degli artisti selezionati per il concorso Preziosa Young 2026, punto di riferimento per la new generation del comparto gioielleria. Presenza di prestigio a MIDA90 l’intero padiglione Arsenale dedicato al settore Restauro, punta d’eccellenza dell’artigianato fiorentino, nel quale sarà ospitata la 10° edizione del Salone dell’Arte e del Restauro che si svolgerà da lunedì 27 a giovedì 30 aprile e che vedrà la partecipazione del MIC (Ministero della Cultura Italiana), e di tutte quelle realtà nazionali ed internazionali legate al mondo dei beni culturali, con eventi e laboratori, grazie al progetto "Firenze, città del Restauro" promosso dalla Camera di Commercio di Firenze e sviluppato operativamente da PromoFirenze, con il contributo del gruppo di lavoro composto da CNA Firenze, Confartigianato Firenze, Confindustria Toscana Centro e Costa, LegaCoop Toscana e ANCE Firenze.

Si intitola Firenze: Vivi la bellezza, condividi il rispetto il progetto che vede coinvolto il Comune di Firenze, Fondazione MUS.E e Fondazione Destination Florence che sarà presentato alla sala dell’Arco, dove il turista troverà tutte le info utili per la visita alla fiera, agli ambienti sotterranei della Fortezza e i servizi messi a disposizione del Comune di Firenze per la visita in modo sostenibile della città con #EnjoyRespectFirenze e per scoprire i Musei Civici con la Card del Fiorentino.

Per sancire lo stretto legame della mostra con la città, nel piazzale centrale della Fortezza troverà spazio l’I-DOME. La Cupola diventa esperienza, riproduzione fedele della Cupola del Brunelleschi, simbolo universale di Firenze e del suo ingegno rinascimentale, progettato da Alessandro Moradei con Elena Mari, da un'idea di Alessandro Grassi, per Expo2015. All’interno dell’installazione sarà possibile intraprendere un percorso emozionale nel mondo dell’artigianato toscano. L’installazione, concessa dalla Camera di Commercio di Firenze e PromoFirenze con il contributo di Firenze Fiera, presenterà i video realizzati da Fondazione Sistema Toscana per il Consiglio Regionale della Toscana. L’allestimento è a cura di Machina.

Esperienze e laboratori con gli artigiani

Fra le tante attrattive di questa 90esima edizione, da non perdere il ricco programma di Officine Esperienziali organizzate da Artex, Cna Firenze, Comune di Firenze e Fondazione MUS.E, Confartigianato Firenze, Fondazione Destination Florence, LAO, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, UNICOOP Firenze in collaborazione con Firenze Fiera. Agli eventi sarà possibile partecipare gratuitamente su prenotazione (info e programma: https://www.mostrartigianato.it/officine-esperienziali). Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano al piano terra del padiglione Spadolini i Laboratori con maestri artigiani: un programma ricco ed articolato di attività per sperimentare l’’arte del saper fare’ e immergersi nella bellezza dell’artigianato, riscoprendo il fascino della manualità e della creatività: dal ricamo alla cartapesta, dall’intaglio del legno alla lavorazione del cuoio, dalla ceramica alla pasticceria. Per gli amanti dell’arte le visite guidate ai sotterranei e agli spazi più suggestivi e segreti del fortilizio mediceo, rappresentano un’esperienza unica e irripetibile anche per una full immersion nelle ambienti rinascimentali che appartennero al primo duca e signore di Firenze, Alessandro de’Medici.

Sul fronte del food, riflettori puntati al piano attico del padiglione Spadolini su "Insieme c’è più gusto: la Toscana dei prodotti agroalimentari", l’iniziativa capeggiata da Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Unicoop Firenze, per promuovere i prodotti agroalimentari dei territori: dai PAT alle DOP e IGP. Un’autentica Vetrina Toscana per un viaggio esperienziale tra le eccellenze diffuse, con il coinvolgimento di chef, produttori, operatori es esperti. Tante le iniziative, rivolte sia alle scuole che al grande pubblico, con esposizioni, show cooking, degustazioni e momenti di approfondimento.

Ad arricchire l’offerta gastronomica MIDA90 mette in scena al Piazzale Nord Ovest la Corte dei sapori” un’area viva e stimolante interamente dedicata allo ‘street food’ a cura di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, che dal 25 aprile al 2 maggio (dalle 19.00 alle 22.00) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica e all’intrattenimento serale. Ogni sera, una proposta artistica diversa animerà la Fortezza con performance che fondono strumenti dal vivo e DJ set, spaziando tra generi e atmosfere: dalla musica elettronica al pop, dal soul alle sonorità internazionali.

INFO: Orario di apertura: 10:00-20:00

Street food e musica dal vivo: ingresso libero 20:00-22:00 (3 maggio chiusura ore 20:00).

Iniziative per il 90esimo anniversario. Appuntamenti formativi

Fra le tante iniziative messe in campo per festeggiare il 90° anniversario, in programma appuntamenti formativi che si svolgeranno al Teatrino Lorenese e che riuniranno esperti, artigiani, designer e rappresentanze istituzionali su scala internazionale per riflettere sulle sfide dell’artigianato contemporaneo anche alla luce del ricambio generazionale e la formazione di nuove competenze. Lunedì 27 aprile (dalle 10.00 alle 13.00) al via l’incontro "Istruzione e formazione, competenze per il settore dell’artigianato artistico. Una sfida per il futuro del Made in Italy", alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, a testimonianza dell’attenzione del Governo verso i giovani talenti, la trasmissione dei saperi artigianali e come superare il gap fra formazione e imprese. L’evento è organizzato da Firenze Fiera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e con il supporto di Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, (Su invito, previa registrazione). Nel pomeriggio alle ore 16 sempre il Teatrino Lorenese ospiterà l’evento "Afghanistan 2003-2026", organizzato dal Laboratorio di Geografia Sociale dell’Università degli Studi di Firenze e Studio Azzurro, in collaborazione con Firenze Fiera. Un'occasione unica di incontro visivo e sonoro con l’affascinante ma quanto mai complessa realtà afghana attraverso i materiali raccolti sul campo dal Laboratorio di Geografia Sociale dell’Ateneo fiorentino con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, un incontro a più ‘voci’ che stimola nuove riflessioni sul futuro del paese.

Mercoledì 29 aprile (dalle 9.30 alle 13.00) sarà la volta dell’evento "EU CIGI CAPITALS TOUR - Il sistema nazionale ed europeo di protezione delle Indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali", organizzato da Regione Toscana in collaborazione con il MIMIT, la DG GRow ed EUIPO e a cura di Artex. L’iniziativa rientra nel CIGI Capitals Tour promosso dall’Unione Europea e ha l’obiettivo di presentare e approfondire il nuovo sistema europeo di tutela delle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali, entrato in vigore nel dicembre 2025. L’incontro sarà dedicato in particolare al funzionamento del nuovo regime di protezione della proprietà intellettuale, al ruolo delle Regioni e alle opportunità per imprese e associazioni di categoria. In Toscana sono già stati individuati 58 potenziali prodotti candidabili come Indicazione Geografica, a dimostrazione della rilevanza del tema per il comparto artigiano e per i territori (Su invito, previa registrazione). Sarà sempre il Teatrino Lorenese ad accogliere Giovedì 30 aprile (dalle 10.00 alle 13.00) l’European Crafts Alliance Annual Conference 2026, organizzata da European Crafts Alliance in collaborazione con Firenze Fiera e Artex, che sarà trasmessa anche via streaming online. L’incontro internazionale, dal titolo "Crafting Wellbeing: Practices, Communities and the Power of Making", riunirà professionisti, istituzioni e organizzazioni del settore per riflettere sul ruolo dell’artigianato nel benessere individuale e collettivo (Su invito previa registrazione).

Il 25 aprile l'inaugurazione

Domani, 25 aprile, attesa l'inaugurazione di MIDA che ogni anno attira migliaia di visitatori (65mila nel 2025). La fiera è stata inserita ufficialmente quest’anno nel Calendario degli eventi riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy (15 aprile) ed ospiterà anche le Case del Made in Italy del MIMIT con uno stand al piano terra del padiglione Spadolini, all’interno del quale saranno svolte attività di orientamento, ascolto qualificato e raccordo istituzionale con focus su politiche e strumenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la valorizzazione, l’innovazione e lo sviluppo delle filiere produttive. Fra le rappresentanze istituzionali fa il suo ingresso a MIDA90 il Ministero dell’Istruzione e del Merito con uno spazio espositivo al piano attico del padiglione Spadolini dedicato al progetto "MADE IN MIM" per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici realizzati dagli Istituti agrari e alberghieri italiani, che saranno contrassegnati da un apposito marchio di qualità.

Alla cerimonia inaugurale che si svolgerà al Teatrino Lorenese alle ore 17, a fianco del presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini parteciperà la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, Andrea Cavani referente delle Case del Made in Italy del MIMIT a Firenze e in Toscana, il presidente di CNA nazionale Dario Costantini, il vicepresidente di Confartigianato nazionale Tommaso Grassi Nesi e Elisa Guidi coordinatrice di Artex e art director di MIDA90. L’inaugurazione sarà arricchita da un momento culturale con una breve performance musicale del Duo Giotom: Giovanni Uscidda (saxofono contralto) e Tommaso Bravi (saxofono baritono) due saxofoni vincitori di prestigiose borse di studio nazionali della Scuola di Musica di Fiesole, che accompagneranno la voce narrante del Professor Ugo De Vita, noto attore e regista teatrale che declamerà alcuni brani tratti dalla letteratura di Vasco Pratolini.

Il programma del primo giorno

Tra le iniziative in programma il primo giorno, sabato 25 aprile, si trovano i laboratori che al padiglione Spadolini (piano terra) che mostreranno al pubblico i vari ‘segreti’ di bottega. Alle ore 15,00 e alle 17,00 sarà possibile assistere alla pratica della foggiatura al tornio da parte di maestri ceramisti della Scuola di Ceramica di Montelupo.

Sul fronte del ‘food’ spazio alla collaborazione fra Regione Toscana e Unicoop Firenze con il progetto Vetrina Toscana che al piano attico del padiglione Spadolini proporrà incontri, cooking show, appuntamenti con le scuole, degustazioni e ospiti fra produzioni locali e piatti tipici. Alle ore 12,00 e alle ore 13,00 in programma degustazioni di prodotti PAT-IGP-DOP a cura di Toscana Promozione Turistica e Unicoop Firenze e alle 18,00 sarà la volta degli Assaggi di Mida con degustazioni dell’Azienda agricola biologica Borgo di Vezzano, in provincia di Firenze, espositore di Mida. A partire dalle ore 20,00 la Fortezza si animerà con street food e musica dal vivo negli spazi del Piazzale Nord Ovest (Qui le info).

Notizie correlate