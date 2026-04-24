Mida, CNA Firenze porta in Fortezza 107 imprese

Centosette imprese selezionate, pronte a mostrare il volto più autentico della manifattura fiorentina. È con questa forza che CNA Firenze Metropolitana si presenta domani, sabato 25 aprile, all’apertura della 90ª edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) alla Fortezza da Basso. Un presidio massiccio che ribadisce la centralità dell’artigianato nel sistema economico della Città Metropolitana di Firenze, dove rappresenta quasi il 30% dell’intero tessuto imprenditoriale.

All'interno di questo scenario, CNA Firenze Metropolitana è presente in modo diffuso, attraversando i principali spazi della fiera. Al Padiglione Ghiaie-CNA, i riflettori si accendono su Artefacendo: la collettiva di artigianato artistico e tradizionale dove le tradizioni prendono vita ogni giorno grazie a lavorazioni dal vivo. Il percorso prosegue al Padiglione Spadolini, con moda, artistico e arredo al piano terra ed enogastronomia all'attico, mentre il Corridoio dell’Arco ospita Fragmenta, Materia e identità, rassegna dedicata all’oreficeria contemporanea. All’esterno, l'offerta è completata da proposte di street food e pop-up restaurant a chilometro zero.

È l’immagine di un sistema articolato, capace di tenere insieme tradizione e nuove traiettorie produttive. È in questo equilibrio che si gioca oggi la tenuta dell’artigianato fiorentino. Nella Città Metropolitana conta 25.774 imprese (il 27% di tutto l’artigianato toscano) e oltre 62mila addetti.

Un settore centrale, non certo marginale nel sistema economico locale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con difficoltà evidenti: -9% di imprese attive dal 2020 e -4,3% nell’ultimo anno.

«Il problema non è solo sostenere l’artigianato, ma metterlo nelle condizioni di operare e crescere», spiega il presidente di CNA Firenze Metropolitana, Francesco Amerighi.

In questo senso, segnali arrivano anche dalle istituzioni. «Salutiamo con favore il ritorno del tema artigianato nell’agenda politica, testimoniato dalla legge dell’11 marzo 2026 che ha finalmente riservato la denominazione artigianato alle imprese regolarmente iscritte all’Albo. È un passaggio importante, perché riconosce che il settore va tutelato anche rispetto alle distorsioni del mercato», prosegue Amerighi.

Un percorso che però, secondo CNA, deve ancora compiersi pienamente. La riforma della legge quadro del 1985, attesa entro il 7 gennaio 2027, resta infatti il passaggio decisivo per aggiornare regole ormai superate e accompagnare l’evoluzione del settore.

«Senza interventi, il sistema artigiano rischia di perdere peso nel tempo. In questo quadro, MIDA resta uno strumento fondamentale: è qui che le imprese incontrano il mercato e costruiscono opportunità concrete», aggiunge Lorenzo Cei, direttore generale dell’associazione.

Alla giornata inaugurale del 25 aprile saranno presenti anche il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini e il presidente regionale Luca Tonini, attesi per intervenire sul ruolo dell’artigianato nel sistema economico e sulle prospettive del comparto.

“L’artigianato esiste in tutto il mondo ma soltanto quello italiano è universamente riconosciuto – sottolinea il Presidente nazionale CNA Dario Costantini – e dopo la cucina l’auspicio è che anche l’artigianato italiano diventi patrimonio Unesco. Tuttavia, è necessario dare una prospettiva alle imprese artigiane e la riforma della Legge quadro rappresenta un’occasione storica per modernizzare il contesto normativo”.

“Novant’anni sono un traguardo importante, per una manifestazione che da sempre valorizza gli artigiani e le produzioni di qualità – afferma il Presidente di CNA Toscana Luca Tonini -. MIDA è una vetrina importante, un vero presidio per far conoscere il nostro mondo al grande pubblico. Voglio ringraziare Firenze Fiera che anche quest’anno ha organizzato un evento di qualità che guarda al passato, ma getta le basi per il futuro. La nostra associazione ha dato e darà sempre tutto il supporto necessario”

Fonte: CNA Firenze Metropolitana