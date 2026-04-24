Minacce con bottiglia rotta e rapina in supermercato: due arresti in centro a Viareggio

Due arresti in tre giorni nel centro di Viareggio per episodi distinti ma accomunati da violenza e resistenza alle forze dell’ordine. Protagonisti due uomini fermati dai Carabinieri della Compagnia locale.

Il primo intervento è avvenuto in Largo Risorgimento, a seguito di una segnalazione al NUE 112 per la presenza di un soggetto in forte stato di agitazione. All’arrivo della pattuglia del Radiomobile, l’uomo ha infranto una bottiglia di vetro, brandendola contro i militari e i presenti.

Dopo una colluttazione, è stato immobilizzato e affidato al personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento all’ospedale “Versilia”. Dimesso senza gravi conseguenze, è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale.

Nel secondo episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Viareggio sono intervenuti in un supermercato cittadino dove un uomo era stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi con generi alimentari non pagati.

Bloccato dagli addetti alla sicurezza, ha reagito con violenza, minacciando il personale e aggredendo il capo reparto. Anche all’arrivo dei militari ha continuato a opporre resistenza, proferendo minacce e frasi offensive. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.