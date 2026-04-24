A Montopoli si presenta il libro 'Il giardino di Varramista'

Cultura Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Nel 1820 Gino Capponi, in una sua lettera, scrisse che “Non vi sono che tre paesi al mondo dove si possa vivere: Varramista, l’Inghilterra e Parigi”. Si riferiva alla sua celebrata e amatissima villa, ma anche al giardino che tuttora la contorna, oggetto del libro “Il giardino di Varramista” (Pisa, Ets) che viene presentato domenica 26 aprile alle ore 11 a Montopoli nella sala del Circolo Santo Stefano (retrostante la pieve dei Santi Stefano e Giovanni), nell’ambito di “Montopoli in Fiore”.

La pubblicazione fu curata alcuni anni fa da Galileo Magnani, docente dell’Università di Pisa, che domenica dialogherà con Luigi Latini, docente dell’Università Iuav di Venezia e direttore della Fondazione Benetton di Treviso.
Il patrimonio paesaggistico di Varramista è frutto di una evoluzione secolare, da ‘giardino all’italiana’ a ‘giardino all’inglese’, ed è giunto fino a noi abbastanza integro e lussureggiante, tanto che nei decenni scorsi ha costituito lo sfondo di notissimi matrimoni, come quello tra Antonella Bechi Piaggio e Umberto Agnelli e quello tra lo sfortunato Giovannino Agnelli e Frances Avery Howe.

Modera la conversazione Roberto Boldrini.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Cultura
21 Aprile 2026

"Sorelle d'Italia", a Montopoli 25 aprile e 80 anni dal voto alle donne si intrecciano

Le celebrazioni del 25 aprile a Montopoli aprono una rassegna che lega la festa della libertà d’Italia alla nascita della Repubblica seguendo il filo rosso degli 80 anni del voto [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cultura
25 Marzo 2026

Un viaggio nell'arte sacra tra Montopoli, Certaldo e San Miniato

Per celebrare il Capodanno dell’Annunciazione,  la Fondazione Conservatorio di Santa Marta di Montopoli in Valdarno(PI), il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI) e quello di Certaldo (FI), proporranno [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
6 Marzo 2026

Montopoli celebra Anna Maria Luisa de' Medici e il Patto di Famiglia

In occasione del mese dedicato alla donna, l’Associazione Culturale Arco di Castruccio APS, grazie al contributo della Prof.ssa Rita Romanelli, rende omaggio a una figura femminile emblematica della storia Toscana: [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina