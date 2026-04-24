A Montopoli si presenta il libro 'Il giardino di Varramista'

Nel 1820 Gino Capponi, in una sua lettera, scrisse che “Non vi sono che tre paesi al mondo dove si possa vivere: Varramista, l’Inghilterra e Parigi”. Si riferiva alla sua celebrata e amatissima villa, ma anche al giardino che tuttora la contorna, oggetto del libro “Il giardino di Varramista” (Pisa, Ets) che viene presentato domenica 26 aprile alle ore 11 a Montopoli nella sala del Circolo Santo Stefano (retrostante la pieve dei Santi Stefano e Giovanni), nell’ambito di “Montopoli in Fiore”.

La pubblicazione fu curata alcuni anni fa da Galileo Magnani, docente dell’Università di Pisa, che domenica dialogherà con Luigi Latini, docente dell’Università Iuav di Venezia e direttore della Fondazione Benetton di Treviso.

Il patrimonio paesaggistico di Varramista è frutto di una evoluzione secolare, da ‘giardino all’italiana’ a ‘giardino all’inglese’, ed è giunto fino a noi abbastanza integro e lussureggiante, tanto che nei decenni scorsi ha costituito lo sfondo di notissimi matrimoni, come quello tra Antonella Bechi Piaggio e Umberto Agnelli e quello tra lo sfortunato Giovannino Agnelli e Frances Avery Howe.

Modera la conversazione Roberto Boldrini.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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