Multe non pagate per 58mila euro, pignorate 3 auto

Gli agenti della Polizia Municipale l’hanno fermata per strada su una delle sue tre auto pignorate. Si tratta di una 55enne straniera residente in un comune della provincia, che nel corso degli anni aveva accumulato oltre 58.000 euro di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Firenze. È uno degli ultimi interventi messi a segno dai Reparti di Rifredi e Campo di Marte nell’ambito dell’attività mirata al recupero dei mancati pagamenti ad enti pubblici. L’episodio risale a qualche giorno fa. La donna è stata intercettata intorno alle 8.30 in zona Porta a Prato a bordo di una delle auto, una Polo della Volkswagen. La proprietaria che, dopo una iniziale ritrosia, si è convita a far recuperare altre due vetture: un Audi Q5 e una FIAT 500 Abarth nuova con soli 69 chilometri effettuati.

Nello stesso giorno gli agenti hanno recuperato un quarto veicolo, una Audi A3. In questo caso il lavoro si è rivelato più complesso. Il proprietario, debitore di oltre 2mila euro nei confronti del Comune di Firenze, non è risultato effettivamente domiciliato all’indirizzo indicato all’anagrafe. Inoltre, l’auto era stata affidata al fratello residente in un comune della Provincia. Ma gli agenti non si sono dati per vinti e sono riusciti a rintracciare il proprietario che ha sua volta ha contattato il fratello che poi ha portato il veicolo a Firenze.

Le quattro auto sono state trasferite in depositeria a disposizione dell'Ufficio Entrate e Riscossioni del Comune.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

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