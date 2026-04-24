Nidi d'infanzia, a Fucecchio iscrizioni aperte fino al 30 aprile

Saranno aperte fino al 30 aprile le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 ai nidi d’infanzia pubblici e convenzionati situati nel territorio di Fucecchio. Si ricorda che possono iscriversi tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2024 al 28 febbraio 2026, e che devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d'infanzia nell’anno educativo precedente.

E' possibile presentare la propria domanda online sul portale dedicato raggiungibile al link https://fucecchio.simeal.it/sicare/benvenuto.php, mentre sul sito internet del Comune di Fucecchio, alla pagina https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/nidi-infanzia-26-27.html, sono presenti una guida per l'aiuto alla compilazione e tutte le informative. Per informazioni e assistenza è possibile contattare il Servizio Politiche Educative e Scuola ai numeri 0571 268404 / 268401.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito del Comune entro 15 giorni dalla chiusura del bando, ed entro 7 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentate eventuali richieste di rettifica o integrazione. Decorsi tali termini, verrà conclusa l'istruttoria e redatta la graduatoria definitiva entro il 1° giugno 2026, con l'assegnazione dei posti e l’elenco di coloro che formano la lista di attesa. Le famiglie assegnatarie del posto dovranno compilare il modulo di accettazione/non accettazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva: la mancata risposta equivale a rinuncia e comporterà la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dei punti per lista d’attesa nell’anno educativo 2027/2028.

Si ricorda che, anche per l'anno educativo 2026/2027, la Regione Toscana rinnoverà la misura “Nidi Gratis” che, in sinergia con i Comuni, mira ad abbattere le barriere economiche garantendo l'accesso gratuito a nidi, spazi gioco e servizi domiciliari (sia pubblici che privati accreditati). Le domande potranno essere inviate esclusivamente online nel mese di giugno tramite il portale dedicato; i dettagli operativi saranno consultabili sul sito ufficiale della Regione Toscana

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa