Ospitalità scolastica internazionale, l'incontro a Fucecchio

Scuola e Università Fucecchio
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Un incontro per avvicinare le famiglie ai programmi di ospitalità e di mobilità scolastica internazionale, mostrando da vicino che cosa significhi partecipare ai progetti di scambio. E' quello in programma mercoledì 29 aprile, alle ore 18, presso l’auditorium della scuola secondaria di primo grado “Montanelli-Petrarca” di Fucecchio, al quale parteciperanno i rappresentanti di Intercultura, l’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che promuove la pace e il dialogo interculturale attraverso esperienze di educazione alla cittadinanza globale attiva, rivolte a studenti, famiglie e scuole. Durante l’incontro, i volontari del centro locale di Empoli presenteranno i progetti e daranno alle famiglie tutte le informazioni utili.

“Ringraziamo Intercultura Empoli e la professoressa Arosio per l’organizzazione di questo evento – commentano la sindaca Emma Donnini e il consigliere delegato ai gemellaggi Lorenzo Favilli -. Crediamo fermamente che i progetti di scambio possano rappresentare un'occasione di arricchimento e crescita non soltanto per le famiglie ospitanti e i ragazzi che svolgono un periodo di studi all’estero, ma anche per l'intera nostra comunità. Invitiamo caldamente le famiglie interessate a non lasciarsi sfuggire questa occasione”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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