Palio, secondo appuntamento con le Corse di Primavera

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Ci siamo: domenica 26 aprile andrà in scena il secondo appuntamento stagionale con le Corse di Primavera, a meno di un mese dalla carriera del 24 maggio 2026.
Nella Buca del Palio verranno disputate dieci batterie con oltre 60 cavalli, impegnati coi rispettivi fantini dalle 10 fino alle 18: di queste dieci - per la precisione la numero sei -  sarà dedicata ai cavalli iscritti all'Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio.
Si conferma, inoltre, la novità dello scorso anno: oltre ai cavalli, infatti, ci saranno anche due corse riservate ai pony, inserite all'interno del Campionato Pony Italia Galoppo, organizzato da Agri.
Le due batterie (alle 16 e alle 16.30) vedranno competere baby fantini dagli otto ai quattordici anni, divisi fra la categoria junior e la categoria senior. Sarà della partita anche la fucecchiese e figlia d'arte Uendi Topalli. Quello di domenica è l'ultimo appuntamento in vista del Palio del 24 maggio, il cui cencio verrà assegnato tra esattamente un mese.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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