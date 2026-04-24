Perde la moglie e scrive una toccante lettera al personale sanitario: "Grazie di tutto"

"Grazie per quello che avete fatto". Una storia commovente viene dall'Empolese. A inizio aprile Dino Innocenti ha perso la moglie, Maria Teresa Gelli. Pochi giorni dopo ha deciso, con grandi dignità e umanità, di scrivere al personale sanitario che ha accompagnato la sua consorte verso l'ultima fase della sua vita. Una lettera semplice ma fortissima, lontana dalle brutte notizie che ogni giorno ci parlano di polemiche e aggressioni. Di seguito potete leggere per intero le parole del signor Innocenti.

Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine, al personale sanitario della nostra ASL (medici e infermiere) delle cure palliative per l’assistenza prestata a mia moglie Maria Teresa Gelli, accompagnandola nell’ultima fase della sua vita.

In un mondo, quello di oggi, pieno di egoismo e menefreghismo, trovare delle persone che ti aiutano e ti accompagnano per un tratto della vita non è scontato, farlo in maniera delicata e amorevole, come hanno fatto con noi sono da ringraziare pubblicamente.

Vorrei ringraziare anche tutto il personale del servizio di assistenza domiciliare della Casa della Salute, che in questi lunghi anni ci ha assistiti, seguiti e supportati durante tutte le fasi della malattia.

Un grazie particolare al Dottor Parma, medico chirurgo dell’ospedale di Empoli e a Mario Antonini infermiere specializzato per il delicato lavoro che svolgono quotidianamente.

Un ringraziamento particolare vorrei farlo al nostro medico di famiglia, la Dottoressa Anna Maria Lucchetti, sempre disponibile nelle varie situazioni di crisi, sempre con una parola di supporto e con un sorriso di incoraggiamento.