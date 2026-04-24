Punta con una siringa da un uomo incappucciato mentre passeggia

Una giovane ha denunciato ai carabinieri di essere stata avvicinata da un uomo incappucciato che le avrebbe puntato contro una siringa mentre passeggiava da sola nella zona dei laghetti di Lammari, a Capannori, in Lucchesia. Secondo quanto riferito, dopo l’episodio l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza si è recata presso una struttura sanitaria per gli accertamenti del caso e l’avvio della procedura di profilassi.

La notizia, diffusasi anche attraverso canali informali locali, ha destato attenzione tra i residenti della zona, abitualmente frequentata per attività all’aperto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri finalizzate all’identificazione dell’autore e alla verifica di eventuali episodi analoghi.

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