Punta con una siringa da un uomo incappucciato mentre passeggia

Cronaca Capannori
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto di archivio (foto gonews.it)

Sono in corso le indagini dei carabinieri finalizzate all’identificazione dell’autore e alla verifica di eventuali episodi analoghi

Una giovane ha denunciato ai carabinieri di essere stata avvicinata da un uomo incappucciato che le avrebbe puntato contro una siringa mentre passeggiava da sola nella zona dei laghetti di Lammari, a Capannori, in Lucchesia. Secondo quanto riferito, dopo l’episodio l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza si è recata presso una struttura sanitaria per gli accertamenti del caso e l’avvio della procedura di profilassi.

La notizia, diffusasi anche attraverso canali informali locali, ha destato attenzione tra i residenti della zona, abitualmente frequentata per attività all’aperto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri finalizzate all’identificazione dell’autore e alla verifica di eventuali episodi analoghi.

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
22 Aprile 2026

Furti in 17 locali tra Lucca e la Piana: tre arresti dei carabinieri

Tre uomini, di 45, 33 e 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver messo a segno 17 furti in attività commerciali tra Lucca e la Piana. [...]

Lucca
Cronaca
22 Aprile 2026

Giornalismo lucchese in lutto: è morto Giulio Del Fiorentino, aveva 56 anni

Lucca perde Giulio Del Fiorentino, direttore storico dell'emittente televisiva lucchese NoiTv. Il giornalista è scomparso nella notte all'età di 56, compiuti proprio ieri. Lo scorso anno aveva scopertoi di essere [...]

Coreglia Antelminelli
Cronaca
9 Aprile 2026

Furti in discoteca, carta d'identità manomessa e droga: 5 giovani denunciati

A Castelnuovo di Garfagnana i carabinieri hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria cinque soggetti, provenienti dalla provincia di Genova. I cinque sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, [...]



Tutte le notizie di Capannori

<< Indietro

torna a inizio pagina