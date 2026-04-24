Ineos di Rosignano Solvay, convocato per il 7 maggio il tavolo regionale

Economia e Lavoro Rosignano
Condividi su:
Leggi su mobile

È stata convocata per il prossimo 7 maggio a Firenze una nuova riunione del tavolo dedicato alla Ineos di Rosignano Solvay. All’incontro parteciperanno le istituzioni, le organizzazioni sindacali e l’azienda. Finalità della riunione quella di fare il punto sulla situazione dell’azienda e sulle sue prospettive. La Ineos è una azienda chimica (produce principalmente polietilene ad alta densità), che con i suoi 400 addetti diretti (600 se si include l’indotto), costituisce un presidio industriale fondamentale per la Toscana e non solo.

Il tavolo era stato inaugurato due mesi fa alla luce di una situazione del gruppo che detiene la propietà che necessitava un’attività di monitoraggio. A seguito di quell’incontro era stata aperta anche una verifica tecnica, di concerto col Ministero delle imprese e del made in Italy e con Invitalia (l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) per trovare strumenti pubblici capaci di favorire nuovi investimenti e di consolidare la presenza di questa realtà sul territorio. Proprio mercoledì scorso al ministero, presente anche Invitalia, si è svolto un incontro tecnico a Roma, i cui esiti saranno tra i temi in discussione il 7 maggio.

La riunione del tavolo avrà nel suo ordine del giorno anche la possibile vendita di una società del gruppo Ineos, Ineos Inovyn, anch’essa operativa a Rosignano, a un gruppo chimico novarese Esseco Industrial e le sue ripercussioni sulla Ineos e sull’assetto del comparto chimico a Rosignano.

Sui contenuti della riunione è intervenuto il consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani: “Abbiamo deciso, di concerto con il ministero, di riconvocare il tavolo regionale con l’obiettivo di trovare forme e strumenti per consolidare la presenza di questa realtà sul territorio e anche al fine di monitorare un passaggio delicato come potrebbe essere l’acquisizione di Ineos Inovyn. Vogliamo affrontare le criticità anche cercando di sostenere i progetti dell’azienda, al fine di difendere e rafforzare la continuità produttiva e tutelare i posti di lavoro”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Livorno
Economia e Lavoro
4 Ottobre 2019

Ciclovia Tirrenica, Ceccarelli: "Lunga 377 km, 100 milioni di investimenti"

Una ciclovia che da Ventimiglia, al confine con la Francia, arriva fino a Roma seguendo il litorale toscano. 387 chilometri nel solo tratto toscano, che diventano oltre 1000 se si [...]

Rosignano
Economia e Lavoro
26 Giugno 2019

Parco Industriale Solvay a Rosignano, Confindustria: "Fattore di sviluppo del territorio"

Nell’auditorium della Piazza del mercato, Solvay Chimica Italia S.p.A, Ineos Manufacturing Italia S.p.A.e Inovyn Produzione Italia S.r.l. hanno incontrato gli Imprenditori operanti nel comprensorio di Rosignano e Cecina associati a Confindustria LI [...]

Livorno
Economia e Lavoro
16 Aprile 2019

Aree di crisi, a Livorno incontri con le imprese sulla legge 181

Una serie di incontri mirati per discutere con le imprese interessate sulle opportunità di utilizzo dei finanziamenti della legge 181/89, che mette a disposizione per le aree di crisi di [...]



Tutte le notizie di Rosignano

<< Indietro

torna a inizio pagina