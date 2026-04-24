È stata convocata per il prossimo 7 maggio a Firenze una nuova riunione del tavolo dedicato alla Ineos di Rosignano Solvay. All’incontro parteciperanno le istituzioni, le organizzazioni sindacali e l’azienda. Finalità della riunione quella di fare il punto sulla situazione dell’azienda e sulle sue prospettive. La Ineos è una azienda chimica (produce principalmente polietilene ad alta densità), che con i suoi 400 addetti diretti (600 se si include l’indotto), costituisce un presidio industriale fondamentale per la Toscana e non solo.

Il tavolo era stato inaugurato due mesi fa alla luce di una situazione del gruppo che detiene la propietà che necessitava un’attività di monitoraggio. A seguito di quell’incontro era stata aperta anche una verifica tecnica, di concerto col Ministero delle imprese e del made in Italy e con Invitalia (l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) per trovare strumenti pubblici capaci di favorire nuovi investimenti e di consolidare la presenza di questa realtà sul territorio. Proprio mercoledì scorso al ministero, presente anche Invitalia, si è svolto un incontro tecnico a Roma, i cui esiti saranno tra i temi in discussione il 7 maggio.

La riunione del tavolo avrà nel suo ordine del giorno anche la possibile vendita di una società del gruppo Ineos, Ineos Inovyn, anch’essa operativa a Rosignano, a un gruppo chimico novarese Esseco Industrial e le sue ripercussioni sulla Ineos e sull’assetto del comparto chimico a Rosignano.

Sui contenuti della riunione è intervenuto il consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani: “Abbiamo deciso, di concerto con il ministero, di riconvocare il tavolo regionale con l’obiettivo di trovare forme e strumenti per consolidare la presenza di questa realtà sul territorio e anche al fine di monitorare un passaggio delicato come potrebbe essere l’acquisizione di Ineos Inovyn. Vogliamo affrontare le criticità anche cercando di sostenere i progetti dell’azienda, al fine di difendere e rafforzare la continuità produttiva e tutelare i posti di lavoro”.

Fonte: Regione Toscana

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