Scoperto e sequestrato un asilo abusivo a Prato

Sequestrato dalla polizia locale di Prato un asilo abusivo. Come spiegato in una nota dal Comune nell'ambito dei controlli sul territorio e delle attività, gli agenti insospettiti dal continuo via vai di persone con bambini nei pressi della struttura, hanno avviato le verifiche. L'asilo, risultato privo di ogni autorizzazione per l'attività, è stato scoperto dall'Unità polizia commerciale e amministrativa nei giorni scorsi all'interno di un circolo culturale cinese.

Nella struttura trovati cinque bambini, di cui quattro sotto i tre anni. Nelle stanze presenti arredi con lavagne, banchi, seggioline e materiale didattico, in più una stanza era stata allestita a dormitorio con lettini, coperte e biancheria da letto. Trovata inoltre una cucina per la preparazione dei pasti con attrezzature, piano di lavoro e prodotti alimentari, il tutto privo di notifiche sanitarie e delle documentazioni sulla corretta conservazione e manipolazione degli alimenti. Al gestore della struttura sono state elevate sanzioni per un totale di circa 4mila euro, con sequestro dei locali che ospitavano l'attività.

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