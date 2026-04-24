Scoperto e sequestrato un asilo abusivo a Prato

Gli agenti della polizia locale hanno interrotto l'attività. Multato il gestore
Sequestrato dalla polizia locale di Prato un asilo abusivo. Come spiegato in una nota dal Comune nell'ambito dei controlli sul territorio e delle attività, gli agenti insospettiti dal continuo via vai di persone con bambini nei pressi della struttura, hanno avviato le verifiche. L'asilo, risultato privo di ogni autorizzazione per l'attività, è stato scoperto dall'Unità polizia commerciale e amministrativa nei giorni scorsi all'interno di un circolo culturale cinese.
Nella struttura trovati cinque bambini, di cui quattro sotto i tre anni. Nelle stanze presenti arredi con lavagne, banchi, seggioline e materiale didattico, in più una stanza era stata allestita a dormitorio con lettini, coperte e biancheria da letto. Trovata inoltre una cucina per la preparazione dei pasti con attrezzature, piano di lavoro e prodotti alimentari, il tutto privo di notifiche sanitarie e delle documentazioni sulla corretta conservazione e manipolazione degli alimenti. Al gestore della struttura sono state elevate sanzioni per un totale di circa 4mila euro, con sequestro dei locali che ospitavano l'attività.
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