Si riunisce il consiglio comunale di Certaldo: ecco di cosa si discuterà

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Il Consiglio Comunale di Certaldo è convocato in sessione ordinaria per il giorno 30 aprile 2026, presso la sala consiliare del Comune in Piazza Giovanni Boccaccio 13.

La seduta si svolgerà in prima convocazione alle ore 18:15 e in seconda convocazione alle ore 18:30, in seduta pubblica, per la trattazione dei seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

  • Comunicazioni istituzionali del Sindaco e del Presidente del Consiglio
  • Approvazione verbali sedute consiliari del 2 e 16 marzo 2026
  • Bilancio di previsione 2026/2028: variazioni e ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 25.03.2026
  • Rendiconto della gestione 2025: approvazione
  • Documento Unico di Programmazione 2026/2028: nota di aggiornamento n. 1 – approvazione
  • Bilancio di previsione 2026/2028: ulteriori variazioni
  • Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000 (sentenza Giudice di Pace di Empoli n. 148/2024)
  • Gestione impianto sportivo di Via Don Minzoni: approvazione relazione ex art. 14 D.Lgs. 201/2022
  • Regolamento canone patrimoniale e mercatale (L. 160/2019): modifiche e approvazione nuovo testo

INTERROGAZIONI CONSILIARI

  • Interrogazione sul tracciato ufficiale della Via Francigena e sulla mancata inclusione del Comune di Certaldo
  • Interrogazione sulla gestione degli impianti sportivi e sui rapporti con A.S.D. Certaldo Calcio
  • Interrogazione sul progetto di riqualificazione dell’area “Ex Aeronautica” – Lotto 4
  • Interrogazione sulla compatibilità degli incarichi ex art. 90 TUEL (staff del Sindaco) e presunto conflitto di interessi

La cittadinanza è invitata a partecipare.

 

          ' :

www.streaming.comune.certaldo.fi.it o sul canale Youtube del Comune di Certaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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